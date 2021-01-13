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Реп-артистка з США зварила свого кота, щоб дістати його череп: фото (18 +)

Сьогодні, 19:15

Тварина померла кілька місяців тому

Американська реп-виконавиця Азалія Бенкс шокувала громадськість своїм неординарним вчинком. Дівчина зварила останки свого кота, а череп тварини залишила собі як трофей. Все це артистка продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.

Кіт артистки помер кілька місяців тому. Дівчина вирішила ексгумувати тварину і зварити її. При цьому померлого улюбленця артистка назвала "іконою", а всіх, хто її засудив, – "расистами", оскільки вирішила, що люди обурюються не стільки через її вчинок, скільки через те, що вона темношкіра.

Артистка має намір висушити череп кота Люцифера і віддати його ювелірам, щоб ті покрили його золотом.

Скріншот: instagram.com/azealiabanks

"Чому ви думаєте, що я з'їм кота, коли я ледве можу їсти варену яловичину. Друзі, це називається таксидермія. Багато мисливців так роблять з головами оленів, які вішають на стіни", – пише Азалія.

Скріншот: instagram.com/azealiabanks

Зарубіжні знаменитості останнім часом часто потрапляють в гучні скандали. Наприклад, актор Армі Хаммер фактично зізнався в канібалізмі в інтимному листуванні. Ми також повідомляли, що Біллі Айліш втратила 100 тисяч підписників в Instagram через публікацію оголених тіл.

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