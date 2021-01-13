Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за то, что он отказался надеть маску: фото

Актер уже прокомментировал инцидент

Знаменитого американского актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть маску, сообщает Page Six.

По словам инсайдера, который был там, люди в очереди были разочарованы и расстроены тем, что 65-летний Уиллис не надел маску, несмотря на то что на шее у него была повязана бандана, которую он мог легко натянуть на лицо.

Брюс удалился, так ничего и не купив. Позже актер "Крепкого орешка" прокомментировал инцидент изданию People.

"Это была большая ошибка. Берегите себя и продолжайте носить маску", – сказал актер.

Скриншот: instagram.com/pagesix

"О боже, он один из "этих", – пишут в комментариях к фото возмущенные пользователи соцсетей.

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