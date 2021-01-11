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Арми Хаммер признался в каннибализме в ужасающей интимной переписке: фото

Сегодня, 13:50

Актер поделился своими сексуальными фантазиями

Знаменитый голливудский актер Арми Хаммер, которого после развода с супругой заметили в объятиях дочки Брюса Уиллиса, попал в большой скандал.

В Сети всплыла интимная переписка, в которой Арми якобы признался в пристрастии к каннибализму. На скриншотах, которые многие поклонники Хаммера считают фейком, запечатлен чат Арми с неизвестной девушкой.

В переписке Арми говорит, что ему нравится, когда его называют "папочкой", а также признается, что мечтает "выпить кровь" своей собеседницы и даже "съесть ее". Хаммер также делится своими сексуальными БДСМ-фантазиями.

"Это так жестко. Думать, что держу твое сердце и контролирую его биение", – написал Арми, признавшись, что когда-то вырезал кусочек сердца животного, пока оно было еще живым, и съел его.

Скриншот: соцсети

Отметим, что это не первый случай, когда актера уличают в нетипичных и даже немного пугающих сексуальных предпочтениях. Недавно в Сети стали активно обсуждать отношения Хаммера с русской девушкой, которая якобы вела с актером интимную переписку в течение трех лет.

На скриншотах переписки девушка с ником Dominastya показала, что Арми присылал ей снимки различных принадлежностей из мира секс-игрушек, просил называть его "папочкой" и хотел заставить девушку подписать с ним договор о неразглашении, но она отказалась.

Напомним, что с бывшей женой Элизабет Чемберс Арми прожил десять лет. У пары есть дочь Харпер Грейс и сын Форд Дуглас. Об их разводе стало известно в этом году.

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