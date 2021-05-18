Регина Тодоренко в подробностях расписала свою программу похудения на 20 кг после беременности

Перед родами Регина весила 74 килограмма, в то время как привычный вес известной телеведущей – 55 килограммов. Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко впервые стала мамой в декабре 2018 года. Тогда артистка долго скрывала беременность и все, что с ней связано. Однако сейчас телезвезда нередко постит фото со своим сыном Мишей, а также рассказывает, как протекали ее беременность и послеродовой период.

На этот раз в Instagram Тодоренко поделилась полезными советами, которые помогли ей похудеть на 20 килограммов после рождения ребенка. По словам Регины, перед родами она весила 74 килограмма, а через три месяца после рождения ребенка – уже 60.

Сбалансированное питание

По словам Регины, приемы пищи у нее были каждые четыре часа с перекусами. С 22:00 до 7:00 ведущая только пила воду, чай и могла съесть хлебцы по желанию.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой. Запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара! Очень важно удалить из своего рациона соусы, добавки, сладкие приправы. Лично я дико грешила поеданием круассанов , потому что очень люблю, соответственно, мое восстановление длилось дольше, чем могло", – пишет Регина.

Интервальное питание

После того, как у Регины закончился период кормления грудью, она вернулась к интервальному питанию по принципе "8-14": в течение 10 часов необходимо принимать пищу и в течение 14 часов – только воду или чай.

"Думала, что будет очень сложно. Когда я находилась дома, мне удавалось придерживаться такого питания, но на работе – сложнее. Съемочный день длится 10-14 часов, плюс дорога, поэтому приходится есть, но я стараюсь выдерживать интервал хотя бы 12 часов между приемами пищи", – объясняет Тодоренко.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Спорт

По словам Регины, она начала заниматься спортом спустя полтора года после рождения сына.

"Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала один час, через два месяца – по четыре-пять часов в день. Тренировки – стабильно три-четыре раза в неделю, иногда пять. В первые два месяца тренировок я скинула семь килограммов и весила 53. Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55 килограммов, но они быстро вернулись на отдыхе", – признается телеведущая.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Массажи и домашний уход

Не только спорт и правильное питание помогло прийти Регине в тонус. Ведущая советует хотя бы раз в месяц делать массажи и посещать баню. Кроме этого, Тодоренко занималась и домашним уходом за собой.

"Ванны, кофейный скраб. Сейчас будете смеяться – когда укладываю малыша, качаю ноги или занимаюсь йогой возле кроватки", – пишет ведущая.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Минимум сахара и глютена

Сейчас Регина продолжает соблюдать особый режим питания:

"Мы сами запекаем печенье и кексы без сахара, блины – из гречневой муки, сырники – с кокосовой и рисовой мукой, все макаронные изделия – из чечевицы. Используем настоянные семена льна, все орехи и бобовые я вымачиваю около 12 часов", – рассказывает Тодоренко.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ведущая также отметила, что она никому не навязывает свой образ жизни, а лишь делится своим опытом.

Перед тем как следовать какой-либо диете и заниматься физическими упражнениями все же рекомендуется посоветоваться с врачами.

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