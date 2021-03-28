"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

Она даже подстригла челку!

"Нет, я не развожусь", – написала Регина Тодоренко, хвастаясь новой прической. На днях звезда "Орла и решки" шокировала своих поклонников неожиданным поступком – она решила обрезать волосы, которые растила с 8 лет!

Весь процесс Регина записала на видео и выложила в соцсеть. Ведущая призналась, что ей надоели однообразие и постоянство и захотелось перемен.

На наш скромный взгляд, Тодоренко очень идет новая прическа, а особенно челка. Снимками она поделилась в Instagram-профиле.

Регина Тодоренко

Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регина Тодоренко

Фото: instagram.com/reginatodorenko

В комментариях подписчики Регины написали, что подстриглась она не зря, ведь теперь выглядит еще моложе и красивее. "Тебе очень идет!", "Лучшее решение", "Красотка! Вам очень идет", – пишут пользователи.

В YouTube появился свежий выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер обсуждает с киевлянами переход на летнее время и зачем это нужно.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу.

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