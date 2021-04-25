Тодоренко призналась, что в их отношениях с Топаловым угасла страсть: Начинаешь погружаться в быт

Популярная телеведущая призналась, как рождения сына повлияло на их отношения с Владом Топаловым

Регина Тодоренко, которая недавно сделала откровенное признание о съемках в купальниках, рассказала о проблемах в отношениях с супругом Владом Топаловым.

В программе "Север шоу" телеведущая призналась, что после рождения сына Майкла в их отношениях с супругом стало меньше страсти и исчезла романтика.

"Когда появляются дети, ты совсем забываешь про эту романтическую часть, которая очень важна. Начинаешь погружаться в рутину, быт, заказать еду, думаешь о подгузниках… А потом вспоминаешь про мужа. А, муж? Да, у меня где-то был муж. Прости, как тебя зовут", – рассказала Регина.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Фото: instagram.com/reginatodorenko

Она отметила, что Влад не обижается на супругу из-за этого. Он старается Регине помогать во всем.

Ранее Регина Тодоренко уже рассказывала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым.

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