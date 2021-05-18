Регіна Тодоренко в подробицях розписала свою програму схуднення на 20 кг після вагітності

Перед пологами Регіна важила 74 кілограми, в той час як звична вага відомої телеведучої – 55 кілограмів. Тодоренко розповіла, як їй вдалося схуднути

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко вперше стала мамою в грудні 2018 року. Тоді артистка довго приховувала вагітність і все, що з нею пов'язано. Однак зараз телезірка нерідко постить фото зі своїм сином Михайлом, а також розповідає, як протікали її вагітність і післяпологовий період.

Цього разу в Instagram Тодоренко поділилася корисними порадами, які допомогли їй схуднути на 20 кілограмів після народження дитини. За словами Регіни, перед пологами вона важила 74 кілограми. Через три місяці після народження дитини – вже 60.

Збалансоване харчування

За словами Регіни, прийоми їжі у неї були кожні чотири години з перекусами. З 22:00 до 7:00 ведуча тільки пила воду, чай і могла з'їсти хлібці за бажанням.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Я прислухалася до свого організму і їла багато овочів, м'яса, риби, приготованих з делікатної обробкою. Запечені, на пару, відварені продукти, але без цукру! Дуже важливо видалити зі свого раціону соуси, добавки, солодкі приправи. Особисто я дико грішила поїданням круасанів, тому що дуже люблю, відповідно, моє відновлення тривало довше, ніж могло", – пише Регіна.

Інтервальне харчування

Після того, як у Регіни закінчився період годування груддю, вона повернулася до інтервального харчування за принципом "8-14": коли протягом 10 годин необхідно вживати їжу і 14 годин – тільки воду або чай.

"Думала, що буде дуже складно. Коли я була вдома, мені вдавалося дотримуватися такого харчування, але на роботі – складніше. Знімальний день триває 10-14 годин, плюс дорога, тому доводиться їсти, але я намагаюся витримувати інтервал хоча б 12 годин між прийомами їжі", – пояснює Тодоренко.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Спорт

За словами Регіни, вона почала займатися спортом через півтора року після народження сина.

"Я почала займатися фігурним катанням. Навантаження збільшувала поступово. Спочатку одну годину, через два місяці – по чотири-п'ять годин на день. Тренування – стабільно три-чотири рази на тиждень, іноді п'ять. У перші два місяці тренувань я скинула сім кілограмів і важила 53. Не можу сказати, що в житті виглядала здоровою, мені комфортніше у вазі 55 кілограмів, але вони швидко повернулися на відпочинку", – зізнається телеведуча.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Масажі і домашній догляд

Не тільки спорт і правильне харчування допомогло прийти Регіні в тонус. Ведуча радить хоча б раз на місяць робити масажі і відвідувати баню. Крім цього, Тодоренко займалася і домашнім доглядом за собою.

"Ванни, кавовий скраб. Зараз будете сміятися – коли укладаю малюка, качаю ноги або займаюся йогою біля ліжечка", – пише ведуча.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мінімум цукру і глютену

Зараз Регіна продовжує дотримуватися особливого режиму харчування:

"Ми самі запікаємо печиво і кекси без цукру, млинці – з гречаного борошна, сирники – з кокосовим і рисовим борошном, всі макаронні вироби – з сочевиці. Використовуємо настояні насіння льону, все горіхи і боби я вимочую близько 12 години", – розповідає Тодоренко.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ведуча також зазначила, що вона нікому не нав'язує свій спосіб життя, а лише ділиться своїм досвідом.

Перед тим як слідувати будь-якої дієти і займатися фізичними вправами все ж рекомендується порадитися з лікарями.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися