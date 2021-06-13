Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солистка Little Big полностью разделась на новых кадрах: Ах, Ильич, такую красоту отхватил!

Сегодня, 10:20

Новая девушка Ильича из группы Little Big, которая отказалась от "Евровидения-2021", продолжает публиковать "жаркие" фото. После начала романа Софьи и Ильича, поклонники пристально следят за звездами

Девушка Ильича позировала без одежды
Девушка Ильича позировала без одежды
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Возлюбленная Ильи Прускина солистка Little Big Софья Таюрская, которая недавно снялась в мокром белье, решила снова впечатлить всех фотографиями, на которых она позирует полностью обнаженной. 30-летняя певица сделала себе профессиональную фотосессию, в которой показала фигуру без одежды.

На фото, которые Софья Таюрская опубликовала в Instagram, она позирует спиной к фотографу, демонстрируя спину и ягодицы.

Соня Таюрская обнажилась в фотосессии
Соня Таюрская обнажилась в фотосессии
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

На втором кадре девушка была в черном топе, распустив длинные волосы.

"Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф", – написала Софья Таюрская.

Девушка Прусикина Соня Таюрская
Девушка Прусикина Соня Таюрская
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

В комментариях на фото отреагировал даже сам Прусикин, оставив несколько смайликов возлюбленной. Кстати, в прошлый раз вслед за откровенными кадрами Софьи, Илья тоже запостил свое обнаженное фото в бане.

  • "Ауч"
  • "Ой ой ой"
  • "Очень эстетично"
  • "Не у каждой женщины есть такое тело"
  • "Соня, вы очень красивая"
  • "Нафоткалась тут для Ильича"
  • "Вау"
  • "Ах, ну Ильич, красава! Такую красоту отхватил"

Напомним, что в конце мая этого года Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным. В адрес девушки поступало много хейта, поскольку многие решили, что она разлучила Прусикина с его бывшей супругой – рэп-исполнительницей Ириной Смелой, известной как Tatarka. Они были вместе с 2016 по 2020-й год, в 2017 у пары родился сын.

После развода Смелой и Прусикина появились слухи о романе артиста с его коллегой по группе – Софьей Таюрской, которая, на тот момент, уже тоже не состояла в отношениях. До начала романа с Ильей у Сони Таюрском на протяжении семи лет тоже были отношения.

У каких украинских знаменитостей самые соблазнительные ягодицы – узнайте в сюжете:

Ранее Ильич вспомнил, как начался его роман с Софьей Таюрской.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-супруга Позитива назвала настоящую причину их развода Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику Фейерверк и пятиярусный торт: Ани Лорак устроила для дочери второй день рождения
шоу-бизнес фигура звезд Little Big
Реклама

Новости партнеров

Вакарчук разводится с женой: что известно
Вакарчук разводится с женой: что известно
Семь важных правил Анджелины Джоли, которым стоит следовать
Семь важных правил Анджелины Джоли, которым стоит следовать
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Поклонники восхищены откровенностью новых фото Насти Каменских
Поклонники восхищены откровенностью новых фото Насти Каменских

Популярные статьи

Вчера, 20:16Вкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Вчера, 14:40Звездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

Вчера, 12:00Звездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

Вчера, 08:23Звездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

11 июняЗвездно

Брежнева отфутболила подписчика из-за комментария о Лорак: Смотрите на свою семейку

11 июняВкусно

Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

10 июняЗвездно

Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)

10 июняЗвездно

Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

10 июняВкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

10 июняЗдорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

10 июняПсихо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

10 июняЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

10 июняTravel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

10 июняЗвездно

MARUV широко расставила ноги в новом видео и получила шквал критики

Новости партнеров

Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа впервые станут родителями
Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа впервые станут родителями
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Модель Костромічова показала неідеальну фігуру і мозолі на руках
Модель Костромічова показала неідеальну фігуру і мозолі на руках
Льняные вещи на лето 2021: Андре Тан назвал самые модные фасоны
Льняные вещи на лето 2021: Андре Тан назвал самые модные фасоны
Ирина Билык показала, как выглядела в молодости
Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять