Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

"Ранетки" распалась из-за их стеснения: сын Бари Алибасова упрекнул участниц в скромности

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
29 июня, 19:24
Копировать ссылку
Экс-участница группы "Ранетки" Женя Огурцова рассказала о неожиданных вопросах Бари Алибасова. Сын скандального продюсера прокомментировала слова Огурцовой
Сын Бари Алибасова рассказал о распаде группы" Ранетки"
Сын Бари Алибасова рассказал о распаде группы" Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Участницы группы "Ранетки" в 2007 году обрели огромную популярность. Волна успеха девчачьей рок-группы была кратковременной. В 2013 году коллектив распался и каждая из них пошла своим путем. Спустя столько лет после распада она из участниц – Женя Огурцова решила выпустить книгу "Ранетки – счастливый билет в ад". В книге экс- солистка группы "Ранетки" вспомнила о знакомстве со скандальным продюсером Бари Алибасовым. По ее словам, продюсер "На-На" советовал начать мастурбировать, если они этого еще не делают. Он объяснял, что пока юные певицы не познают свое тело, они не будут естественно смотреться на сцене. Сын Бари Алибасова прокомментировал слова отца.

Экс-солистка "Ранеток" Женя Огурцова рассказала о знакомстве с Бари Алибасовым
Экс-солистка "Ранеток" Женя Огурцова рассказала о знакомстве с Бари Алибасовым / Фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Как рассказал Бари Алибасов-младший Telegram-каналу "Звездач", его отец действительно мог говорить о мастурбации с участницами "Ранеток". Такие вопросы он назвал фишкой отца.

"Как только он встречал любого человека, без разницы какого возраста, 15 или 75, первый вопрос на собеседовании всегда был: а ты мастурбируешь? Вот так этот вопрос привел к успеху Лозу и владельца "Ранеток", потому что, по рассказам папы он стал носильщиком чемоданов группы "Интеграл" после того, как честно ответил на вопрос мастурбирует он или нет", – заявил Бари Алибасов-младший.

Сын Бари Алибасов назвал причину распада группы "Ранетки"
Сын Бари Алибасов назвал причину распада группы "Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Причиной распада "Ранеток" сын считает скромность участниц коллектива.

"Ранетки" распались именно потому, что они удивились этому вопросу, видимо. Если девочки до сих пор со своего опыта не поняли, зачем у них спрашивали про мастурбацию, то мне печально. За 30 лет можно было откровенно научиться говорить про это", – рассказал сын скандального продюсера.

Какие темы не любят обсуждать звезды – смотрите в сюжете:

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о здоровье отца.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
07
дней
02
часов
02
минут
48
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять