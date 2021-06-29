Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Сестра Бритни Спирс поддержала ее в борьбе против отца-опекуна: Давайте продолжать молиться

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июня, 13:58
Копировать ссылку
Джейми Спирс объяснила, почему долгое время не высказывалась публично о ситуации, которая сложилась в их семье. После выступления Бритни в суде, Спирс-младшая решила нарушить молчание
Младшая сестра Бритни Спирс поддержала ее в борьбе против отца-опекуна
Младшая сестра Бритни Спирс поддержала ее в борьбе против отца-опекуна / Фото: Getty Images, instagram.com/jamielynnspears

Младшая сестра Бритни Спирс Джейми поддержала артистку, которая сейчас судится с их родным отцом. Бритни вот уже 13 лет находится под опекой отца и его помощников, не имея возможности контролировать свою жизнь.

Недавно артистка впервые выступила на судебном заседании и рассказала всю правду о том, что ей пришлось пережить, будучи под опекой все эти годы. Бритни запрещали беременеть, накачивали наркотиками и контролировали каждый ее шаг.

В Instagram уже давно запустили флешмоб в поддержку Спирс – #FreeBritney и многие не понимали, почему младшая сестра Спирс, Джейми, не поддержала певицу публично.

Кажется, терпение Джейми лопнуло, и она решила опубликовать видео в Instastories, где заявила, что всегда поддерживала и будет поддерживать сестру.

Бритни и Джейми Спирс в 2003 году
Бритни и Джейми Спирс в 2003 году / Фото: Getty Images

Джейми объяснила, что не высказывалась о всей ситуации ранее, потому что ждала, пока Бритни сама все расскажет.

"Меня не волнует, хочет ли она сбежать в тропический лес и завести миллион детей в глуши, или она хочет вернуться и править миром, как она это делала много раз раньше. Мне нечего терять в любом случае, меня это не касается, потому что я просто ее сестра, которая желает ей счастья", – говорит Джейми.

Сквозь слезы Джейми сказала, что ее единственная роль в жизни поп-звезды – быть заботливой сестрой для Бритни и тетей для своих племянников.

"Если она хочет прекратить опекунство и улететь на Марс, или что-то еще, что сделает ее счастливой, я поддержу ее на 100%. Я люблю свою сестру, всегда поддерживала и буду поддерживать. Так что давайте просто продолжать молиться", – заявила Джейми.

Напомним, в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Опека над сыновьями артистки перешла к ее бывшему супругу.

Ранее Бритни Спирс извинилась за то, что два года лгала в Instagram.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
08
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять