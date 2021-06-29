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MARUV в кожаном боди и колготах в сеточку спровоцировала споры о своем весе (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июня, 17:23
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Украинская артистка выступила на фестивале "Жара" в новом эпатажном образе. Поклонники MARUV засыпали ее комплиментами в комментариях под фото в Instagram, но были и те, кто указал артистке на лишний вес
MARUV выступила на фестивале "Жара" в России
MARUV выступила на фестивале "Жара" в России / Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV, которая вместе с Филиппом Киркоровым разозлила Сеть видео из TikTok, выступила на российском фестивале "Жара". Соответствующими фото звезда поделилась в Instagram.

Для сцены артистка выбрала новый эпатажный наряд – боди с металлическими вставками, длинные кожаные перчатки, колготки в сеточку и обувь на высоком каблуке. По словам некоторых подписчиков, макияж у MARUV был, как у участников легендарной группы Kiss, а прическа артистки напомнила им героиню сериала "Игра престолов" Дейнерис Таргариен.

MARUV облачилась в эпатажный наряд на сцене российского фестиваля
MARUV облачилась в эпатажный наряд на сцене российского фестиваля / Фото: instagram.com/maruvofficial

Некоторые подписчики подметили, что артистка якобы набрала пару лишних килограммов:

  • Поправилась, что ли?
  • Либо ракурс странный, либо расслабилась и набрала пять килограммов.
  • Все толще и толще.
Скриншот: Instagram

MARUV на "Жаре" в России
MARUV на "Жаре" в России / Фото: instagram.com/maruvofficial

На один из комментариев ответил поклонник MARUV под ником arbgiu, защитив артистку: "Хватит чужие килограммы считать".

Скриншот: Instagram

Другие подписчики попросили MARUV не обращать внимания на хейтеров в комментариях и назвали ее "богиней" и "нереальной красоткой":

  • Просто богиня!
  • Вы необыкновенная девушка!
  • Нереальная красотка, горячая дива.
  • Красота-то какая!
  • Ты лучшая!
  • Бог ты мой, какая красотища!
Скриншот: Instagram

MARUV по традиции выступила в сопровождении девушек из своего балета, которые были одеты в похожие провокационные наряды.

MARUV сравнили с главной героиней "Игры престолов"
MARUV сравнили с главной героиней "Игры престолов" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее MARUV выпустила новый эпатажный клип.

Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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