Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

"Ранетки" розпалася через їх сором'язливість: син Барі Алібасова дорікнув учасниць в скромності

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
29 червня, 19:24
Копіювати лінк
Ексучасниця групи "Ранетки" Женя Огурцова розповіла про неочікування питання Барі Алібасова. Син скандального продюсера прокоментувала слова Огурцової
Син Барі Алібасова розповів про розпад групи "Ранетки"
Син Барі Алібасова розповів про розпад групи "Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Учасниці групи "Ранетки" в 2007 році знайшли величезну популярність. Хвиля успіху дівчачої рок-групи була короткочасною. У 2013 році колектив розпався і кожна з них пішла своїм шляхом. Через стільки років після розпаду одна з учасниць – Женя Огурцова вирішила випустити книгу "Ранетки – щасливий квиток в пекло". У книзі екссолістка групи "Ранетки" згадала про знайомство зі скандальним продюсером Барі Алібасовим. За її словами, продюсер "На-На" радив почати мастурбувати, якщо вони цього ще не роблять. Він пояснював, що поки юні співачки не пізнають своє тіло, вони не будуть природно виглядати на сцені. Син Барі Алібасова прокоментував слова батька.

Екссолістка "Ранеток" Женя Огурцова розповіла про знайомство з Барі Алібасовим
Екссолістка "Ранеток" Женя Огурцова розповіла про знайомство з Барі Алібасовим / Фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Як розповів Барі Алібасов-молодший Telegram-каналу "Звездач", його батько дійсно міг говорити про мастурбацію з учасницями "Ранеток". Такі питання він назвав фішкою батька.

"Як тільки він зустрічав будь-яку людину, без різниці якого віку, 15 або 75, перше питання на співбесіді завжди був: а ти мастурбуєш? Ось так це питання привів до успіху Лозу і власника" Ранеток ", тому що, за розповідями тата він став носієм валіз групи "Інтеграл" після того, як чесно відповів на питання мастурбує він чи ні ", – заявив Барі Алібасов-молодший.

Син Барі Алібасов назвав причину розпаду групи "Ранетки"
Син Барі Алібасов назвав причину розпаду групи "Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Причиною розпаду "Ранеток" син вважає скромність учасниць колективу.

"Ранетки" розпалися саме тому, що вони здивувалися цього питання, мабуть. Якщо дівчатка досі зі свого досвіду не зрозуміли, навіщо у них запитували про мастурбацію, то мені сумно. За 30 років можна було відверто навчитися говорити про це ", – розповів син скандального продюсера.

Які теми не люблять обговорювати зірки – дивіться в сюжеті:

Раніше син Барі Алібасова розповів про здоров'я батька.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
07
дній
02
годин
02
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти