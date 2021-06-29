"Ранетки" розпалася через їх сором'язливість: син Барі Алібасова дорікнув учасниць в скромності

Ексучасниця групи "Ранетки" Женя Огурцова розповіла про неочікування питання Барі Алібасова. Син скандального продюсера прокоментувала слова Огурцової

Син Барі Алібасова розповів про розпад групи "Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Учасниці групи "Ранетки" в 2007 році знайшли величезну популярність. Хвиля успіху дівчачої рок-групи була короткочасною. У 2013 році колектив розпався і кожна з них пішла своїм шляхом. Через стільки років після розпаду одна з учасниць – Женя Огурцова вирішила випустити книгу "Ранетки – щасливий квиток в пекло". У книзі екссолістка групи "Ранетки" згадала про знайомство зі скандальним продюсером Барі Алібасовим. За її словами, продюсер "На-На" радив почати мастурбувати, якщо вони цього ще не роблять. Він пояснював, що поки юні співачки не пізнають своє тіло, вони не будуть природно виглядати на сцені. Син Барі Алібасова прокоментував слова батька.

Екссолістка "Ранеток" Женя Огурцова розповіла про знайомство з Барі Алібасовим / Фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Як розповів Барі Алібасов-молодший Telegram-каналу "Звездач", його батько дійсно міг говорити про мастурбацію з учасницями "Ранеток". Такі питання він назвав фішкою батька.

"Як тільки він зустрічав будь-яку людину, без різниці якого віку, 15 або 75, перше питання на співбесіді завжди був: а ти мастурбуєш? Ось так це питання привів до успіху Лозу і власника" Ранеток ", тому що, за розповідями тата він став носієм валіз групи "Інтеграл" після того, як чесно відповів на питання мастурбує він чи ні ", – заявив Барі Алібасов-молодший.

Син Барі Алібасов назвав причину розпаду групи "Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Причиною розпаду "Ранеток" син вважає скромність учасниць колективу.

"Ранетки" розпалися саме тому, що вони здивувалися цього питання, мабуть. Якщо дівчатка досі зі свого досвіду не зрозуміли, навіщо у них запитували про мастурбацію, то мені сумно. За 30 років можна було відверто навчитися говорити про це ", – розповів син скандального продюсера.

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