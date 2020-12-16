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Певица с пышными формами Lizzo показала свое обнаженное тело со всех сторон: видео

Сегодня, 18:32

Артистка активно выступает за бодипозитив и принятие себя

Американская певица и актриса Lizzo, которая активно выступает за принятие себя и своего тела, опубликовала на своей странице в Instagram откровенные видео и фото.

Артистка разместила публикацию после критики в соцсети. Девушке начали писать негативные сообщения после того, как она объявила, что села на диету. Многих возмутил тот факт, что Lizzo, являясь приверженкой бодипозитива, решила вдруг похудеть.

В видеоролике певица говорит, что она любит свое тело и не собирается в нем ничего менять. А диета нужна была ей временно – для очищения организма.

Lizzo (@lizzobeeating)

"Я очистила свое тело, но я все еще полная. Я люблю свое тело, и я все еще полная. Я красивая и все еще полная. Эти вещи не исключают друг друга. Люди, которые берут с меня пример, пожалуйста, не морите себя голодом. Я не морила себя голодом, а питалась зеленью, водой, фруктами, белками и солнечным светом. Необязательно делать это, чтобы быть красивой или здоровой. Это был мой путь. Вы можете жить по-своему. Помните, несмотря на то, что кто-то говорит или делает, делайте со своим телом то, что считаете нужным", – обратилась к поклонникам Lizzo.

Lizzo
Lizzo
Фото: instagram.com/lizzobeeating

Напомним, пышнотелая модель Эшли Грэм показала свое тело таким, какое оно есть. Мы также сообщали, что модель с невероятными формами претендует на рекорд Гиннесса.

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