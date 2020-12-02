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Модель с невероятными формами претендует на рекорд Гиннесса (фото)

Сегодня, 08:15

Девушка планирует показать "самое крошечное бикини в мире"

31-летняя модель Шейла Фонг из Флориды (США), которая прославилась в Сети благодаря своим пышным формам, претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. Девушка планирует показать "самое крошечное бикини в мире", пишет таблоид Daily Star.

Фото: Instagram / misscubandoll

На своей личной странице в Instagram Фонг позирует в купальнике, ширина которого составляет всего три сантиметра – он практически ничего не скрывает. Шейла считает, что времена худых знаменитостей, как Пэрис Хилтон, давно прошли.

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Фото: Instagram / misscubandoll

"Мой купальник очень удобный, хотя и выглядит смело, − рассказывает модель. − Я заслуживаю на мировой рекорд, ведь кроме меня никто больше не сможет надеть такой наряд".

Фото: Instagram / misscubandoll

Кроме этого, Фонг ведет здоровый образ жизни – правильно питается и занимается в спортзале, но она понимает, что "выше головы не прыгнешь". Модель призывает девочек-подростков не морить себя голодом, чтобы стать как ангел Victoria’s Secret.

Фото: Instagram / misscubandoll

Напомним, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

Смотрите видео: как женщине, с параметрами далеки от модельных, удалось полюбить себя

Кроме этого, модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.

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Источник: instagram.com/misscubandoll
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