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"Это невозможно!": 62-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в провокационной позе

Сегодня, 14:46

Актриса даст фору многим молодым знаменитостям

Шэрон Стоун, которая ранее показала редкое фото со своими детьми, в марте отметила 62-летие. Несмотря на свой возраст, актриса ничем не уступает молодым девушкам – ее фигуре может позавидовать каждая. На своей странице в Instagram звезда "Основного инстинкта" опубликовала горячее фото, которое вызвало восторг даже у Наоми Кэмпбелл.

На фото Шэрон Стоун запечатлена в черном боди и атласной рубашке, демонстрируя свои длинные ноги.

Актриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун
Фото: instagram.com/sharonstone

"Я не только поражена, но и благодарна за возможность быть моделью и сниматься в свои 62 года. Спасибо всем, кто приглашал меня работать в этом году", – написала в посте звезда.

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Фотография Стоун не оставила равнодушными ее многочисленных поклонников, среди которых немало знаменитостей – в том числе Наоми Кэмпбелл и Шэрон Осборн.

"30-летним женщинам тебя не превзойти", "Это невозможно, быть такой в вашем возрасте", "Непревзойденная", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Правда ли, что Шэрон Стоун сидит на сайтах знакомств, смотрите в сюжете:

Ранее стало известно, что Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары о самом сокровенном.

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