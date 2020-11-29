"Это невозможно!": 62-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в провокационной позе
Актриса даст фору многим молодым знаменитостям
Шэрон Стоун, которая ранее показала редкое фото со своими детьми, в марте отметила 62-летие. Несмотря на свой возраст, актриса ничем не уступает молодым девушкам – ее фигуре может позавидовать каждая. На своей странице в Instagram звезда "Основного инстинкта" опубликовала горячее фото, которое вызвало восторг даже у Наоми Кэмпбелл.
На фото Шэрон Стоун запечатлена в черном боди и атласной рубашке, демонстрируя свои длинные ноги.
"Я не только поражена, но и благодарна за возможность быть моделью и сниматься в свои 62 года. Спасибо всем, кто приглашал меня работать в этом году", – написала в посте звезда.
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Фотография Стоун не оставила равнодушными ее многочисленных поклонников, среди которых немало знаменитостей – в том числе Наоми Кэмпбелл и Шэрон Осборн.
"30-летним женщинам тебя не превзойти", "Это невозможно, быть такой в вашем возрасте", "Непревзойденная", – пишут в комментариях пользователи соцсети.
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Ранее стало известно, что Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары о самом сокровенном.
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