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Сексуальная Рианна показала формы в белье из собственной коллекции: фото

Сегодня, 16:36

Певица снялась для своего бренда белья Savage X Fenty

Знаменитая американская певица Рианна, которая недавно закрутила роман с известным рэпером, порадовала поклонников новыми соблазнительными фото.

На странице бренда Savage X Fenty в Instagram, основательницей которого является сама певица, появились снимки белья из новой зимней коллекции. Конечно, Рианна не могла не сняться для собственного бренда.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/savagexfenty

Для съемки звезда надела комплект бело-голубого цвета, длинные белые перчатки и латексные чулки такого же цвета. Образ завершили босоножки на высоком каблуке.

Антураж для фотосессии Рианна также подобрала зимний – большая елка изо льда и заснеженные кусты. Для съемки Рианна сделала высокую прическу и дополнила свой наряд роскошными украшениями.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/savagexfenty

Напомним, Рианна была замечена с травмированным лицом. Знаменитость сфотографировали папарации, когда та приехала к ресторану в Лос-Анджелесе.

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