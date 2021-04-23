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Принц Луи пошел в садик, где обучение стоит 500 тысяч гривень (видео)

Сегодня, 18:30

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма учится в том же заведении, куда ходила его старшая сестра принцесса Шарлотта

Именно принц Уильям был первым из семьи монархов, кого отдали в садик. Поэтому его дети последовали примеру отца. На днях принц Луи отправился в дошкольное учреждение Willcocks Nursery School, обучение в котором стоит не мало.

Так, один год в детском саду Willcocks Nursery School обойдется родителям в 14 тысяч фунтов стерлингов – более полумиллиона гривень. Там дети изучают математику, грамоту, язык, коммуникации, и по желанию – французский.

Анна Левицкая, новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

"Уильям и Кейт много думают о том, до какой степени прессе можно видеть их детей. Они хотят, чтобы дети росли в нормальной атмосфере, можно подальше – от камер. Здесь должен быть определенный баланс", – говорит королевский комментатор Клаудия Джозеф.

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А вот прайс в частной школе Thomas's Battersea, куда ходят старшие брат и сестра Луи – Джордж и Шарлотта, выше – примерно 20 тысяч фунтов стерлингов или почти 800 000 гривень в год. И вполне вероятно, что скоро там будет учиться и самый младший ребенок Кейт и Уильяма.

Ранее сообщалось, кому достанется многомиллионное наследство принца Филиппа.

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