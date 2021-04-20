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Зета-Джонс очаровала снимками их с Дугласом подросшей 18-летней дочки: Копия родителей

Сегодня, 17:29

Актриса душевно поздравила дочь с 18-летием и назвала ее не по годам мудрой. Поклонники актрисы отметили потрясающее сходство 18-летней Кэрис с ее звездными родителями

Актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая показала чувственный поцелуй с 76-летним Дугласом, поздравила дочь с 18-летием. Звездная мама опубликовала их совместное архивное фото, на котором Кэрис запечатлена еще маленькой. Затем актриса прикрепила снимок уже подросшей Кэрис, которая теперь стала копией своих родителей.

В своем Instagram-аккаунте Кэтрин Зета-Джонс душевно поздравила дочь и назвала ее рождение самой большой гордостью в своей жизни.

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис
Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис
Фото: Instagram/catherinezetajones

"Сегодня в 5 часов утра ты написала мне, чтобы поблагодарить за то, что я тебя родила. Вот какая ты девушка. Ты не по годам мудра. Твоя красота глубока, и твое сердце достаточно велико, чтобы любить и окружать любовью мир, твое чувство юмора ... очень важно ... превосходно. Я могла бы продолжить. А вот над твоим японским нужно немного поработать, но это выполнимо. Я люблю тебя, ангел. Мама", – написала Кэтрин Зета-Джонс.

Кэрис Зета-Дуглас
Кэрис Зета-Дуглас
Фото: Instagram/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, у которых разница в возрасте 25 лет, впервые стали родителями в 2000 году. Тогда у пары родился сын – Дилан, а Кэрис появилась на свет несколькими годами позже – в 2003-м.

В комментариях не могли не отметить сходство Кэрис с ее звездной мамой. Также отметили, что повзрослевшая Кэрис еще больше стала похожа на своего отца.

На фото можно увидеть, как Кэтрин Зета-Джонс выглядела в 22 года.

Кэтрин Зета-Джонс в молодости и ее 18-летняя дочь Кэрис
Кэтрин Зета-Джонс в молодости и ее 18-летняя дочь Кэрис
Фото: Getty Images, instagram.com/carys.douglas

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