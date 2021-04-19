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Кому достанется многомиллионное наследство принца Филиппа

Сегодня, 17:40

Инсайдеры из дворца рассказали журналистам, что большую часть наследства покойного принца Филиппа получит лишь один человек

В минувшую субботу, 17 апреля, в Британии простились с супругом королевы – герцогом Эдинбургским. За свою жизнь принц Филипп нажил большое состояние. По данным СМИ со ссылкой на инсайдеров, почти все унаследовала Елизавета II.

Как пишет Daily Express, имущество покойного супруга королевы – коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги. Также ему принадлежало множество ценных подарков, сделанных ему в частном порядке.

Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп
Фото: Getty Images

Денежное состояние герцога Эдинбургского оценили в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов). Отмечается, что состояние он заработал во время службы на флоте. Он также получал зарплату как член монаршей семьи.

Источник утверждает, что детей и внуков герцог не обделил , но основную часть нажитого получит именно Елизавета II.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II после похорон сохранила две ценные вещи.

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