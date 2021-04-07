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Принц Гарри после ссоры с семьей снимет сериал для Netflix

Сегодня, 15:43

Герцог Сассекский выступит продюсером проекта о военных

После ссоры со своей семьей принц Гарри стал часто принимать участие во многих проектах. Стало известно, что он будет работать над сериалом для Netflix, где выступит в качестве продюсера, говорится на странице компании в Twitter.

Видео: Сегодня

Теперь, кроме коучинга и борьбы с дезинформацией, принц будет работать еще и над документальным сериалом "Сердце непобедимых". В центре сюжета – жизнь военных ветеранов с инвалидностью.

Фильм расскажет об их подготовке к Invictus Games ("Играм непобедимых") – спортивным соревнованиям, которые принц основал в 2014 году. Режиссером станет лауреат "Оскара" Орландо фон Айзиндель.

Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020
Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл, как минимум 17 раз соврали во время скандального интервью Опре Уинфри. Так утверждает британский телеведущий Пирс Морган, который уже не первый раз гневно высказывается в адрес герцогов Сассекских.

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