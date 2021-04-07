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Принц Гаррі після сварки з сім'єю зніме серіал для Netflix

Сьогодні, 15:43

Герцог Сассекський виступить продюсером проєкту про військових

Після сварки зі своєю сім'єю принц Гаррі став часто брати участь у багатьох проєктах. Стало відомо, що він буде працювати над серіалом для Netflix, де виступить як продюсер, йдеться на сторінці компанії в Twitter.

Відео: Сьогодні

Тепер, крім коучингу і боротьби з дезінформацією, принц працюватиме ще й над документальним серіалом "Серце непереможних". У центрі сюжету – життя військових ветеранів з інвалідністю.

Фільм розповість про їх підготовку до Invictus Games ( "Ігор непереможних") – спортивних змагань, які принц заснував в 2014 році. Режисером стане лауреат "Оскара" Орландо фон Айзіндель.

Герцог Сассекський на відкритті збірної Великобританії на Invictus Games The Hague 2020
Герцог Сассекський на відкритті збірної Великобританії на Invictus Games The Hague 2020
Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що принц Гаррі і Меган Маркл, як мінімум 17 разів збрехали під час скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі. Так стверджує британський телеведучий Пірс Морган, який вже не перший раз гнівно висловлюється на адресу герцогів Сассекських.

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