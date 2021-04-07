Принц Гаррі після сварки з сім'єю зніме серіал для Netflix

Герцог Сассекський виступить продюсером проєкту про військових

Після сварки зі своєю сім'єю принц Гаррі став часто брати участь у багатьох проєктах. Стало відомо, що він буде працювати над серіалом для Netflix, де виступить як продюсер, йдеться на сторінці компанії в Twitter.

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Тепер, крім коучингу і боротьби з дезінформацією, принц працюватиме ще й над документальним серіалом "Серце непереможних". У центрі сюжету – життя військових ветеранів з інвалідністю.

Фільм розповість про їх підготовку до Invictus Games ( "Ігор непереможних") – спортивних змагань, які принц заснував в 2014 році. Режисером стане лауреат "Оскара" Орландо фон Айзіндель.

Герцог Сассекський на відкритті збірної Великобританії на Invictus Games The Hague 2020 Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що принц Гаррі і Меган Маркл, як мінімум 17 разів збрехали під час скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі. Так стверджує британський телеведучий Пірс Морган, який вже не перший раз гнівно висловлюється на адресу герцогів Сассекських.

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