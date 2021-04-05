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Принцы Гарри и Уильям решили забыть старые обиды и возобновили отношения

Сегодня, 12:17

У братьев появился совместный проект

О том, что сейчас отношения между внуками Елизаветы II натянуты, известно всем. Но ради своей мамы принцессы Дианы Уильям и Гарри решили забыть о старых обидах и начали вновь общаться.

Как пишет The Sun с ссылкой на инсайдера, братья согласились вместе утвердить окончательный проект памятника Дианы, открытие которого запланировано на 1 июля этого года.

Отмечается, что внучка Елизаветы II Зара Тиндалл и ее муж. которые недавно стали родителями, выступили в роли посредников между братьями. Им потребовалась много времени, чтобы помирить их хотя бы ради этого проекта, о котором они оба мечтали

Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри
Фото: Getty Images

Автором памятника станет британский скульптор Ян Рэнк-Бродли. Сыновья Чарльза и Дианы создали рабочий комитет для наблюдения за проектом, и предполагается, что проживающему в США Гарри будут отправлены фотографии дизайна.

Напомним, ранее СМИ стало известно, что принц Гарри планирует приехать в Британию на открытие памятника.

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