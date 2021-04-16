Когда Настя Каменских станет мамой, а Тина Кароль встретит свою любовь: прогноз астролога

Сегодня ночью начинается весенний звездопад Лириды. Астролог-нумеролог подготовила предсказания для украинских звезд

16 апреля начинается весенний звездопад Лириды, который продлится до 25 апреля. В этот период можно не только загадывать желания, но и заглядывать в будущее. Поэтому астролог-нумеролог Айсулу Ахимова сделала предсказания украинским звездам на будущее. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" астролог рассказала, выйдет ли Тина Кароль снова замум, почему Насте Каменских стоит повременить с рождением первенца, а кому из знаменитостей время покупать пеленки.

По словам астролога-нумеролога, звездная блондинка Тина Кароль, которая уже много лет одинока, наконец-то встретит свою любовь. Более того, суженый певицы вот-вот постучит в ее дверь.

"Она может встретить своего мужчину, а точнее, до 6 ноября, в первую неделю месяца это произойдет. А в целом в её нумерологии стоит не один брак, – отметила астролог-нумеролог Айсулу Ахимова. – А еще у нее может быть не один ребенок и если говорить конкретно о беременности, то этот год очень благоприятен для этого".

Тина Кароль в платье от David Koma Фото: instagram.com/tina_karol

Звездных супругов Потапа и Настю Каменских небесные светила предупреждают о непростом периоде.

"Этот год у них пройдет на энергетическом спаде, поэтому очень важно питаться энергией. Планеты подсказывают, что Потапу и Насте Каменских лучше жить ближе к земле, то есть не в высотках и небоскребах. Именно земля будет давать им энергию", – советует звездам астролог.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Звезды действительно сейчас живут в собственном доме в пригороде Киева. Кроме того, астролог советует супругам не спешить с рождением детей, а сосредоточиться на карьере:

"Что касается рождения детей, им лучше подождать до следующего года и уже после дня рождения Насти, не раньше осени, подходить к этому вопросу", – комментирует Айсулу Ахимова.

Наде Дорофеевой и Владимиру Дантесу самое время покупать пеленки.

"Для них это очень хороший год, если сейчас, в ближайшие 2-3 месяца, они решатся и забеременеют, то в такой период родятся очень интересные детки – сильные и харизматичные", – рассказала астролог-нумеролог.

Дантес и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/vladimirdantes

Но если Надя и Вова не решатся стать родителями сейчас, то ждать первенца придется не ранее чем через два-три года – убеждает эксперт. А вот любимец женщин и секс-символ украинской сцены Олег Винник также удивит своих поклонниц. По прогнозам астролога, в семье певца произойдет большая радость. Но Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому скорее всего это останется за кадром. Но хоть бы что предвещали звезды, принимать важные решения всегда – людям.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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