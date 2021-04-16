Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда Настя Каменских станет мамой, а Тина Кароль встретит свою любовь: прогноз астролога

Сегодня, 14:31

Сегодня ночью начинается весенний звездопад Лириды. Астролог-нумеролог подготовила предсказания для украинских звезд

16 апреля начинается весенний звездопад Лириды, который продлится до 25 апреля. В этот период можно не только загадывать желания, но и заглядывать в будущее. Поэтому астролог-нумеролог Айсулу Ахимова сделала предсказания украинским звездам на будущее. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" астролог рассказала, выйдет ли Тина Кароль снова замум, почему Насте Каменских стоит повременить с рождением первенца, а кому из знаменитостей время покупать пеленки.

По словам астролога-нумеролога, звездная блондинка Тина Кароль, которая уже много лет одинока, наконец-то встретит свою любовь. Более того, суженый певицы вот-вот постучит в ее дверь.

"Она может встретить своего мужчину, а точнее, до 6 ноября, в первую неделю месяца это произойдет. А в целом в её нумерологии стоит не один брак, – отметила астролог-нумеролог Айсулу Ахимова. – А еще у нее может быть не один ребенок и если говорить конкретно о беременности, то этот год очень благоприятен для этого".

Тина Кароль в платье от David Koma
Тина Кароль в платье от David Koma
Фото: instagram.com/tina_karol

Звездных супругов Потапа и Настю Каменских небесные светила предупреждают о непростом периоде.

"Этот год у них пройдет на энергетическом спаде, поэтому очень важно питаться энергией. Планеты подсказывают, что Потапу и Насте Каменских лучше жить ближе к земле, то есть не в высотках и небоскребах. Именно земля будет давать им энергию", – советует звездам астролог.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Звезды действительно сейчас живут в собственном доме в пригороде Киева. Кроме того, астролог советует супругам не спешить с рождением детей, а сосредоточиться на карьере:

"Что касается рождения детей, им лучше подождать до следующего года и уже после дня рождения Насти, не раньше осени, подходить к этому вопросу", – комментирует Айсулу Ахимова.

Наде Дорофеевой и Владимиру Дантесу самое время покупать пеленки.

"Для них это очень хороший год, если сейчас, в ближайшие 2-3 месяца, они решатся и забеременеют, то в такой период родятся очень интересные детки – сильные и харизматичные", – рассказала астролог-нумеролог.

Дантес и Надя Дорофеева
Дантес и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Но если Надя и Вова не решатся стать родителями сейчас, то ждать первенца придется не ранее чем через два-три года – убеждает эксперт. А вот любимец женщин и секс-символ украинской сцены Олег Винник также удивит своих поклонниц. По прогнозам астролога, в семье певца произойдет большая радость. Но Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому скорее всего это останется за кадром. Но хоть бы что предвещали звезды, принимать важные решения всегда – людям.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее Настя Каменских показала фото до похудения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских призвала мужчин не стесняться говорить о своих чувствах. Слушаем новый трек "Ма" Тина Кароль стала преступницей и поцеловала Хорошего парня. Клип певицы сравнили с "Грибами" "А тебе по**й": DOROFEEVA выпустила матерный трек о безответной любви
Тина Кароль Потап Настя Каменских Надя Дорофеева Владимир Дантес
Реклама

Новости партнеров

Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Когда больные ковидом наиболее заразны
Когда больные ковидом наиболее заразны
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Популярные статьи

Сегодня, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

Вчера, 17:53Вкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

Вчера, 14:51Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Вчера, 14:42Звездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

Вчера, 12:15Вкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

Вчера, 11:09Звездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

Вчера, 10:33Вкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Вчера, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

14 апреляВкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

14 апреляВкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

14 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

13 апреляВкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

13 апреляЗвездно

Одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми

13 апреляФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять