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Почему сына чиновника заставили работать простым патрульным?

Сегодня, 18:34

Состоялась премьера фильма "Нереальний КОПець"

Представьте себе типичного молодого мажора, который привык сорить деньгами родителей и презирать простых людей. Но однажды сказка заканчивается и приходится идти работать простым патрульным. Именно о таком персонаже рассказывает новая украинская комедия "Нереальний КОПець". Журналисты программы "Зіркомания" на телеканале "Украина 24" побывали на премьере этого фильма, которая состоялась 4 марта на больших экранах. Рассказываем, что же интересного ждет зрителей комедии.

Кадр из фильма "Нереальный КОПец"
Кадр из фильма "Нереальный КОПец"
Фото: youtube.com

По сюжету фильма, президент издает новый указ – все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Сыну генерала полиции приходится вернуться из Америки и стать обычным патрульным. Со своим напарником он делает из белого порш кайена мажорное авто, и вместе они ездят на нем по улицам Одессы.

В комедии зрители увидят по-настоящему звездный патруль. Главного героя – копа-богача играет актер Дмитрий Ступка, а вместе с ним снялись Богдан Юсипчук, Анна Саливанчук, Влад Яма, Борис Барский и Полина Логунова.

Для Дмитрия Ступка это первая роль полицейского в комедийном амплуа.

"У меня много знакомых полицейских есть, с которыми я дружу. Много фильмов пересматривал. Я каждый день смотрю новости и для актера очень важно уметь наблюдать", – рассказал журналистам "Зіркоманії" Дмитрий Ступка.

Подробнее о том, как проходили съемки фильма, смотрите в ролике:

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