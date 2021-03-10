Чому сина чиновника змусили працювати простим патрульним?

Відбулася прем'єра фільму "Нереальний КОПець"

Уявіть собі типового молодого мажора, який звик смітити грошима батьків і зневажати простих людей. Але одного разу казка закінчується і доводиться йти працювати простим патрульним. Саме про такого персонажа розповідає нова українська комедія "Нереальний КОПець". Журналісти програми "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" побували на прем'єрі цього фільму, яка відбулася 4 березня на великих екранах. Розповідаємо, що ж цікавого чекає на глядачів комедії.

Кадр з фільму "Нереальний КОПець" Фото: youtube.com

За сюжетом фільму, президент видає новий указ – всі діти чиновників повинні вчитися і працювати в Україні. Синові генерала поліції доводиться повернутися з Америки та стати звичайним патрульним. Зі своїм напарником він робить з білого порш каєна мажорне авто і разом вони їздять по вулицях Одеси.

У комедії глядачі побачать по-справжньому зоряний патруль. Головного героя – копа-багатія грає актор Дмитро Ступка, а разом з ним знялися Богдан Юсипчук, Анна Саліванчук, Влад Яма, Борис Барський та Поліна Логунова.

Для Дмитра Ступки це перша роль поліцейського в комедійному амплуа.

"У мене багато знайомих поліцейських є, з якими я дружу. Багато фільмів переглядав. Я кожен день дивлюся новини і для актора дуже важливо вміти спостерігати", – розповів журналістам "Зіркоманії" Дмитро Ступка.

Детальніше про те, як проходили зйомки фільму, дивіться в ролику:

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