10 крутых романтических комедий для тех, "кому за 40"

Фильмы о любви тех, кому "уже давно за 40"

Вопреки привычным стереотипам, романтические отношения людей среднего и пожилого возраста порой оказываются более насыщенными, чем у молодых. Вспомните сами хотя бы одну из историй, которые вам рассказывали ваши родители или бабушка с дедушкой о каком-то безумном поступке своей молодости. Часто в романтических комедиях такие герои уходят на второй план, отдавая первенство молодым.

Но мы то знаем, что любовь может случиться в любом возрасте, и всегда будет одинаково непредсказуемой. А наблюдать за развитием отношений взрослых в роли главных героев одновременно и уморительно, и трогательно.

Кстати, говоря о любви, не упустите возможность подготовить своим близким крутые подарки на мартовские праздники.

"Любовь по правилам и без" (2003)

Во время очередного уик-энда с молодой очаровательной любовницей Мэрин, стареющего плейбоя Гарри Сэнборна поджидало весьма пикантное фиаско. В самый неподходящий момент любовных утех у Гарри случился сердечный приступ. После больницы он оказался в загородном доме под присмотром матери Мэрин – популярной нью-йоркской писательницы Эрики Барри. За много лет ему выпал шанс находиться рядом с привлекательной, незамужней женщиной своего возраста. Однако в это же самое время за Эрикой начинает ухаживать молодой врач…

Возможны ли отношения с бывшими? Однозначного ответа не существует. В подтверждение этому – история Джейн – владелицы ресторана и по совместительству матери троих взрослых детей. Через десять лет после развода Джейн удалось сохранить дружеские отношения со своим бывшим, Джейком. Сам Джейк женат и хочет завести ребенка в новом браке. И вот, Джейку и Джейн предстоит совместная поездка в Нью-Йорк, где их сын будет праздновать выпускной из колледжа. Все идет хорошо, пока невинное путешествие не обращается чем-то непредсказуемым для бывшей парочки.

"Лучше не бывает" (1997)

Вспыльчивый писатель Мелвин Юделл страдает обессивно-компульсивным расстройством, мизантропией и мизофобией (боязнь микробов). Из-за своих страхов он замкнулся в своем мирке квартиры и книг, а его скверный характер совершенно не располагает к нему людей. Но вдруг происходит нечто непредвиденное, и Мелвину приходится впустить в свою жизнь другое живое существо. За этим следует много неожиданных сюрпризов, которые поначалу становятся для героя сущим кошмаром. Но вместе с этим, в жизни Мелвина начинают происходить серьезные перемены.

Американский президент Эндрю Шеперд готовится к переизбранию на второй срок. У него есть все шансы – репутация безупречна по всем параметрам. Но однажды Эндрю знакомится с дерзкой и умной Сидни Элен Уэйд. Она – человек с железной хваткой и работает на организацию по борьбе с загрязнениями экологии. И теперь, Эндрю, который должен был заниматься привлечением избирателей, занимается завоеванием сердца Сидни, рядом с которой он превращается в застенчивого парнишу. Роман героев ставит под угрозу репутацию Эндрю на предстоящих выборах, ведь вокруг так много недоброжелателей, которые готовы на все.

"Мосты округа Мэдисон" (1995)

Американская глубинка, штат Айова. Франческа после войны вышла замуж за американского солдата. Внешне семейная жизнь вполне благополучна, но размеренная жизнь на ранчо не то, о чем мечтала юная итальянка. Однажды муж с детьми уезжают на сельскохозяйственную выставку на четыре дня. Возле дома Франчески останавливается машина фотографа, который приехал снимать деревянные мосты округа Мэдисон и заблудился. Франческа предложила показать ему дорогу. Нахлынувшие чувства закружили обоих в водовороте…

Джеймс Кэмерон ("Аватар", "Терминатор", "Титаник") как всегда умело объединил трогательную романтическую историю и первоклассный экшен. По сюжету, Гарри Таскер – секретный агент и по совместительству приличный глава семейства. Его жена Хелен даже не догадывается, что он ведет двойную жизнь, а тем временем их отношения грязнут в рутине брака. Гарри узнает, что Хелен пытается соблазнить некий Саймон, который для совращения домохозяек прикидывается агентом 007. Чтобы помешать коварному Саймону, Гарри в лице спецагента убеждает Хелен, что ее поклонник – на самом деле террорист. И, чтобы вернуть былую страсть в отношения с Хелен, Гарри инициирует шпионскую игру, которая оборачивается настоящей опасной миссией.

"Знакомство с родителями" (2000)

Культовая американская романтическая комедия с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро в главных ролях.

Главный герой – санитар Грег Факер отправляется за город знакомиться с родителями своей возлюбленной Пэм. Грег планирует сделать ей предложение руки и сердца, но торжественные планы мужчины разрушает целая серия "катастроф". Вместо того чтобы просто блеснуть своими лучшими качествами перед родителями будущей жены, Грег вынужден пройти серьезную проверку, ведь отец Пэм – отставной сотрудник ЦРУ, и его экзамен будет очень непростым.

Каждый вечер по пути домой утомленный работой Джон (Ричард Гир) видит в окне танцевальной студии загадочную преподавательницу танцев (Дженнифер Лопес). Сам Джон – уже давно женат и у него есть дети, но ежедневная рутина заставляет его задуматься, что жизнь не должна быть такой унылой.

Однажды Джон решает прийти на урок, чтобы познакомиться с незнакомкой поближе, но она дает ему понять, что студия – не место для знакомств. Постепенно герой осознает, что его чувства, возникшие как внезапный импульс, адресованы вовсе не девушке, а самому танцу. Тем временем супруга Джона нанимает детектива, чтобы узнать, где он пропадает вечерами.

Весенние надежды (2012)

В центре сюжета – взрослая пара – Кэй, которую играет Мерил Стрип, и Арнольд (Томми Ли Джонс), отношения которых скорее можно описать как стабильные и спокойные, чем романтичные и страстные. Они уже 31 год в браке, спят раздельно, живут по привычному распорядку дня, а о близости и речи быть не может. Но Кэй понимает, что очень хочет вернуть прежнюю искру в отношения с Арнольдом, и инициирует семейную консультацию у психолога. Только его методы оказываются абсолютно непривычными и нетрадиционными.

"Любовь — это всё, что тебе нужно" (2012)

Самобытная комедия датского режиссера Сюзанны Бир, которая подарила нам "Птичий короб" и сериал "Отыграть назад" с Николь Кидман. В главной роли – неповторимый Пирс Броснан, который, конечно же, играет холостого и богатого красавца. По сюжету, парикмахер Ида после лечения рака обнаруживает, что все в ее жизни изменилось. Муж изменяет, сын уходит в армию, а дочь выходит замуж в Италии. Но по пути на свадьбу Ида попадает в аварию, столкнувшись с овдовевшим миллионером. Изначально напряженные отношения героев постепенно начинают меняться, а возраст и пережитый опыт не становится преградой для новой любви.

Ранее мы рассказали о главных кинопремьерах весны, которые стоит посмотреть в кино.

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