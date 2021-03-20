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"По блату?": украинского писателя захейтили за то, что он вакцинировался от COVID-19

Сегодня, 17:52

Сергей Жадан признался, что ждал появления вакцины с прошлого года

В начале этого года сообщалось, что королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от коронавируса, а теперь украинский писатель Сергей Жадан получил дозу вакцины Covishield.

Он вакцинировался по государственной программе вакцинации публичных лиц, что вызвало негодование среди пользователей соцсетей, которые пишут, что эта процедура не доступна для "простых смертных".

О вакцинации Жадан рассказал на своей странице в Facebook. "Вакцинировался. И вам советую, если есть возможность", – написал он в посте.

Писатель Сергей Жадан
Писатель Сергей Жадан
Фото: Facebook

Радость писателя не многие разделили, посчитав это лицемерием и насмешкой.

  • "Во времена, когда вакцина доступна только избранным, пост выглядит как насмешка"
  • "Вы врач или военнослужащий? К какой категории относитесь?"
  • "Вы меня извините, но вот это вакцинирование избранных под камеры и фото, просто отвратно"
  • "По блату? Мы вот в очередь записались, но пока в ней очень далеко", – пишут в комментариях.
Скриншот: Facebook
Скриншот: Facebook

Ранее украинские звезды рассказали, будут ли украинские звезды вакцинироваться от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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