Будут ли украинские звезды вакцинироваться от Covid-19: отвечают Винницкая, Остапчук и другие

Рассказываем, кто из знаменитостей против вакцинации

В мире началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививки уже успели сделать первые лица государств: королева Елизавета II с мужем, Папа Римский, Джо Байден и другие. В этом месяце начнется вакцинация от Covid-19 в Украине.

Будут ли вакцинироваться от коронавирусной инфекции украинские звезды и что они вообще думают от прививках – узнайте далее в материале.

Алена Винницкая

"С одной стороны нужно быть человеком цивилизованным и прививаться, с другой стороны эта тема очень пугает... Там кто-то погибает, у кого-то там лицо перекосило после этой прививки", – говорит ведущая Алена Винницкая.

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Действительно, похожей информации хватает. СМИ пишут, что в Израиле 13 людям парализовало лицо после вакцинации против "ковида", а в Германии после прививки умерли десять пожилых людей. И это только маленькая частичка ужасов о вакцинации, которые можно прочитать в Интернете.

На самом деле, осложнения от прививок против Covid-19 возможны, как и от других вакцинаций. "Это может быть прежде всего аллергическая реакция на какой-то из элементов вакцины. Это может быть побочное действие – боль в области укола, раздражение, зуд", – говорит врач-терапевт Вадим Жежера.

Коллега Алены Винницкой – ведущий Тимур Мирошниченко тоже делится сомнениями: "Мне кажется, что в данном случае будет меньше вреда, если я снова заражусь коронавирусом, чем от той вакцины, которую никто не знает".

А пока тема прививок от "ковида" продолжает обрастать различными слухами. Из-за вакцинации у некоторых звездных парах возникают споры. Певица Камалия сомневается, стоит ли делать прививку, а у ее мужа уже есть четкая позиция.

Певица Камалия с мужем и детьми Фото: пресс-служба

"Вакцину надо делать, все эти истории о там, что тебя чипируют, ДНК поменяют – это все чушь собачья вообще", – говорит Захур.

"За" вакцинацию и ведущий Владимир Остапчук. "Если эта вакцина сертифицирована США, Великобританией, ЕС, значит, она проверена, и я с удовольствием, чтобы еще раз не заболеть, поверьте, я бы никому не пожелал, конечно сделал себе прививку", – говорит он.

Солидарен в этом вопросе с Остапчуком и Сергей Танчинец из группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец Фото: Иван Марчук

"Как только я пойму, что данная вакцина безопасна и эффективна, то я обязательно сделаю прививку", – делится музыкант.

Поэтому на очереди вопрос – как выбрать безопасную вакцину от "ковида"?

"Выбрать вакцину самостоятельно будет очень сложно. Поэтому лучше – по совету врача. Это зависит от многих принципов: от хранения вакцины, как доставят эту вакцину к поставщику. Это все имеет много факторов. И доктор, который работает постоянно с больными, принимает участие в лечение коронавирусной инфекции, – лучший советчик на сегодняшний день", – отмечает врач-терапевт Вадим Жежера.

Ранее мы писали, что актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за то, что он отказался надеть маску.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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