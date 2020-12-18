Звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен одним из первых вакцинировался от COVID-19

81-летний актер находится в группе риска из-за возраста

Британский актер Иэн Маккеллен стал одним из первых среди знаменитостей, кто вакцинировался от COVID-19. 81-летний исполнитель роли Гендальфа в серии фильмов "Властелин колец" попал в первую волну вакцинированных, так как из-за своего возраста находится в группе риска.

"Это очень особенный день, я чувствую эйфорию. Все, кто живет на свете так же долго, как я, должны быть благодарны за это прежним вакцинациям", – написал Маккеллен на своей странице в Twitter.

Скриншот: twitter.com/IanMcKellen

Как сообщает ВВС, Великобритания стала первой страной в мире, которая в начале декабря получила вакцину от коронавируса. В первую очередь были вакцинированы медработники, пожилые люди от 80 лет и люди, живущие в домах престарелых.

О вакцинации от коронавируса в Украине смотрите в сюжете:

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