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"По блату?": українського письменника захейтили за те, що він вакцинувалася від COVID-19

Сьогодні, 17:52

Сергій Жадан зізнався, що чекав на появу вакцини з минулого року

На початку цього року повідомлялося, що королева Єлизавета II та її чоловік зробили щеплення від коронавірусу, а тепер український письменник Сергій Жадан отримав дозу вакцини Covishield.

Він вакцинувався за державною програмою вакцинації публічних осіб, що викликало обурення серед користувачів соцмереж, які пишуть, що ця процедура не доступна для "простих смертних".

Про вакцинацію Жадан розповів на своїй сторінці в Facebook. "Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість", – написав він у пості.

Письменник Сергій Жадан
Письменник Сергій Жадан
Фото: Facebook

Радість із письменником мало хто розділив, вважаючи це лицемірством і насмішкою.

  • "У часи, коли вакцина доступна обмеженому колу, пост виглядає як насмішка"
  • "Ви лікар або військовослужбовець? До якої категорії належите?"
  • "Ви мене вибачте, але ось це вакцинування обраних під камери і фото, просто огидно"
  • "По блату? Ми ось в чергу записалися, але поки в ній дуже далеко", – пишуть в коментарях.
Скріншот: Facebook
Скріншот: Facebook

Раніше українські зірки розповіли, чи будуть українські зірки вакцинуватися від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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