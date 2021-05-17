Певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов — новые ведущие Орел&Решка. Земляне

В новом сезоне тревел-проекта ведущие будут ездить в гости к удивительным народам и разрушать популярные стереотипы

Michelle Andrade и Кирилл Макашов Фото: пресс-служба

Не так давно завершился сезон тревел-шоу "Орел&Решка. 10 лет", где ведущими одного из выпусков были Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Поклонники проекта даже не успели начать грустить из-за окончания тревел-приключений звезд в юбилейном сезоне, как стало известно, что 5 июня стартует "Орел&Решка. Земляне".

Это новый сезон шоу о путешествиях, где ведущими стали украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade и Instagram-блогер Кирилл Макашов, который создает в соцсети забавные ролики для изучения английского языка.

Michelle Andrade и Кирилл Макашов Фото: пресс-служба

За десять лет своего существования тревел-шоу "Орел&Решка" показало зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — "Земляне".

Ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Тревел-шоу покажет Новый канал.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка и Вера Брежнева стали ведущими проекта "Орел&Решка".

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