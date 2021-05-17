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Співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов – нові ведучі Орел & Решка. Земляни

Сьогодні, 16:30

У новому сезоні тревел-проєкту ведучі їздитимуть в гості до дивовижних народів і руйнувати популярні стереотипи

Michelle Andrade та Кирило Макашов
Michelle Andrade та Кирило Макашов
Фото: пресслужба

Не так давно завершився сезон тревел-шоу "Орел & Решка. 10 років", де ведучими одного з випусків були Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Шанувальники проєкту навіть не встигли почати сумувати через закінчення тревел-пригод зірок в ювілейному сезоні, як стало відомо, що 5 червня стартує "Орел & Решка. Земляни".

Це новий сезон шоу про подорожі, де ведучими стали українська співачка болівійського походження Michelle Andrade і Instagram-блогер Кирило Макашов, який створює в соцмережі забавні ролики для вивчення англійської мови.

Michelle Andrade та Кирило Макашов
Michelle Andrade та Кирило Макашов
Фото: пресслужба

За десять років свого існування тревел-шоу "Орел & Решка" показало глядачам практично всю планету – популярні і не дуже пам'ятки, справжні чудеса світу, пекельні і райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси і назва – "Земляни".

Ведучі їздитимуть в гості до дивних народів, спілкуватимуться з місцевими жителями, дізнаватимуться цікаві подробиці про протилежну стать і розвінчуватимуть популярні стереотипи. Тревел-шоу покаже Новий канал.

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка і Віра Брежнєва стали вдучими проєкту "Орел & Решка".

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