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27-летняя Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости

Сегодня, 10:08

Американская поп-звезда Ариана Гранде вышла замуж за своего жениха Далтона Гомеса. Пара устроила маленькую тайную свадьбу в Калифорнии

Ариана Гранде и Далтон Гомес
Ариана Гранде и Далтон Гомес
Фото: instagram.com/arianagrande

В прошедшие выходные 27-летняя певица Ариана Гранде связала себя узами брака со своим избранником, 25-летним Далтоном Гомесом. Еще в декабре прошлого года Ариана показала роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом, и, судя по всему, пара решила больше не медлить и наконец устроить романтичную свадьбу.

Как сообщает BBC, свадьба Арианы Гранде и Далтона Гомеса прошла в Калифорнии. Было менее 20 гостей и все прошло в скромном и интимном формате.

"Комната была такой счастливой и полной любви. Пара и обе семьи не могли быть счастливее", – сообщил источник.

Помолвочное кольцо Арианы Гранде
Помолвочное кольцо Арианы Гранде
Фото: instagram.com/arianagrande

В конце прошлого года агент по недвижимости Далтон Гомес сделал предложение певице. В кольцо с бриллиантом он вставил жемчужину украшения, которую Ариане Гранде подарила ее бабушка.

Накануне Рождества Ариана поделилась новостью об их помолвке. Несмотря на то, что пара вместе уже более года, певица не сразу начала активно постить фото со своим избранником. Вероятно, фотографий со свадьбы тоже не будет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде стала первой женщиной в истории Instagram, набравшей рекордное число подписчиков.

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