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У Билла Гейтса был длительный роман с сотрудницей Microsoft. Из-за этого он ушел из компании – СМИ

Сегодня, 14:28

Из-за тайных романтических отношений основателю Microsoft пришлось покинуть совет директоров знаменитой корпорации

Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: The Verge

Основатель Microsoft Билл Гейтс, который разводится со своей супругой после 27 лет брака, покинул совет директоров корпорации из-за романа с коллегой, сообщает WSJ.

В 2020 году члены совета директоров Microsoft Corp. решили, что Билл Гейтс должен покинуть корпорацию из-за расследования его романтических отношений с подчиненной, что было сочтено неуместным и вызвало скандал.

Члены совета директоров, которым было поручено заниматься этим вопросом, наняли юридическую фирму для проведения расследования в конце 2019 года после того, как инженер Microsoft заявила в письме, что у нее на протяжении многих лет были сексуальные отношения с Гейтсом.

По словам инсайдеров, в ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что Билл Гейтс больше не может занимать должность директора в компании по разработке программного обеспечения, которую он основал и руководил десятилетиями. Гейтс подал в отставку до того, как правление завершило расследование и смогло принять официальное решение по этому вопросу.

Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: instagram.com/thisisbillgates

Что об этом говорит Гейтс?

После того, как информация об отношениях Билла Гейтса попала в прессу, его представитель сделала следующее заявление: "Почти 20 лет назад был роман, который закончился полюбовно. Решение Билла Гейтса покинуть совет директоров никоим образом не связано с этим вопросом. Господин Гейтс решил уделять больше времени благотворительности".

Ранее СМИ узнали причину развода Билла Гейтса с супругой.

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