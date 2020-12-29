В квартиру Бари Алибасова ворвались полицейские: что произошло с продюсером

Алибасов неудачно отпраздновал развод с Шукшиной

Недавно мы писали, что Бари Алибасов и Лидия Шукшина официально развелись, до этого будучи два года в браке. Известный продюсер так яро отмечал развод, что ему понадобилась помощь медиков, а чтобы открыть квартиру, пришлось прибегнуть к помощи полиции.

По информации СтарХит Бари Алибасову стало плохо у него дома. Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь в квартиру продюсера "На-на", где тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Продюсер Бари Алибасов Фото: Instagram

Накануне артисту стало плохо. "Вызвали скорую, приехали, посмотрели, дали таблетку от спазма, уехали", – передает издание слова представителя Алибасова Вадима Горжанкина.

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После этого состояние Бари Каримовича ухудшилось и медики не смогли попасть к нему во второй раз.

"Пришлось вызвать полицию, чтобы вскрыть квартиру. Я обо всем узнал уже от участкового и пока нахожусь в шоке. С папой связи нет, к нему домой выехали помощники. По словам врачей, у него огромный ушиб на спине, содрана кожа, как будто папу тащили за ноги... Я очень напуган", – рассказал сын продюсера Алибасов-младший.

Ранее мы писали, что 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки "Виагрой".

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