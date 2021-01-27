Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Памела Андерсон попрощалась с фанатами: "Это будет мой последний пост"

Сегодня, 16:23

Актриса заявила, что соцсети контролируют разум людей

Американская актриса и модель Памела Андерсон, которая ранее рассказала, как мужчинам повысить свою сексуальность, вызвала недоумение у своих подписчиков. Звезда "Спасателей Малибу" заявила, что уходит из социальных сетей.

Вчера Памела Андерсон сделала неоднозначный пост в своем Instagram и опубликовала одну из своих архивных нечетких фотографий. Подпись к снимку озадачила фанатов актрисы.

"Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter или Facebook. Социальные сети меня никогда не интересовали. И теперь, когда я обрела свое место в жизни, меня искренне вдохновляет чтение, и пребывание на природе. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаться соблазну потраченного времени. Это то, что они хотят и могут использовать для заработка – контролировать ваш разум", – написала Памела Андерсон.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: instagram.com/pamelaanderson

Модель также добавила хештеги "свобода" и "растерянная толпа". Действительно ли Памела Андерсон покинет мир социальных сетей и перестанет радовать поклонников своими фотографиями – неизвестно. Но подписчики пришли в недоумение от такого заявления любимой звезды.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен, если они не будут сниматься женщинами Уже как президент: Байден опубликовал первый пост в соцсети Опубликованы самые неуклюжие киноляпы в сериалах и кино. А вы тоже не заметили?
актриса соцсети Памела Андерсон
Реклама

Новости партнеров

Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Вкусно

Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Вчера, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Вчера, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяВкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

25 январяЗвездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

25 январяВкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

25 январяЗвездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

25 январяВкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

25 январяФаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

25 январяФаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

25 январяФаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

25 январяEvents

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

25 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять