Памела Андерсон попрощалась с фанатами: "Это будет мой последний пост"

Актриса заявила, что соцсети контролируют разум людей

Американская актриса и модель Памела Андерсон, которая ранее рассказала, как мужчинам повысить свою сексуальность, вызвала недоумение у своих подписчиков. Звезда "Спасателей Малибу" заявила, что уходит из социальных сетей.

Вчера Памела Андерсон сделала неоднозначный пост в своем Instagram и опубликовала одну из своих архивных нечетких фотографий. Подпись к снимку озадачила фанатов актрисы.

"Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter или Facebook. Социальные сети меня никогда не интересовали. И теперь, когда я обрела свое место в жизни, меня искренне вдохновляет чтение, и пребывание на природе. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаться соблазну потраченного времени. Это то, что они хотят и могут использовать для заработка – контролировать ваш разум", – написала Памела Андерсон.

Памела Андерсон Фото: instagram.com/pamelaanderson

Модель также добавила хештеги "свобода" и "растерянная толпа". Действительно ли Памела Андерсон покинет мир социальных сетей и перестанет радовать поклонников своими фотографиями – неизвестно. Но подписчики пришли в недоумение от такого заявления любимой звезды.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

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