Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен, если они не будут сниматься женщинами

Актриса заявила, что сексуальные сцены с мужчинами-режиссерами даются ей слишком сложно

Поклонники Киры Найтли, которую папарацци довели до нервного срыва, могут забыть о "голых" сценах с актрисой. Знаменитость заявила, что не намерена раздеваться в кадре, если режиссером будет мужчина, пишет The Mirror.

Кира призналась, что сексуальные сцены с мужчинами-режиссерами заставляют ее чувствовать себя "очень неудобно", и что она больше не видит себя в этом.

Кира Найтли Фото: Getty Images

Быть обнаженной в кадре для Найтли настолько невыносимо, что теперь в ее контрактах часто прописан пункт "без обнаженки".

Кадр из фильма "Колетт"

Скриншот из видео

При этом 35-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" не исключила, что снова разденется, но это должен быть фильм с женщиной-режиссером.

В августе 2019 года Кира Найтли во второй раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Делайлой. Первенца, тоже девочку, Кира родила в 2015 году от Джеймса Райтона.

Ранее стало известно, что Кира Найтли сыграет вдову в историческом сериале по роману "Змей в Эссексе".

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