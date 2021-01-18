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53-летняя Памела Андерсон поделилась, как мужчины могут повысить свою сексуальность

Сегодня, 15:29

Актриса утверждает, что это улучшит сексуальную жизнь мужчин всех возрастов

Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая ранее закрутила роман со своим телохранителем, заявила, что веганы – лучшие любовники в постели.

Как сообщает Daily Mail, 53-летняя актриса появилась в шоу "Доброе утро, Британия" и рассказала о своей сексуальной жизни, подтвердив свой недавний пост в Twitter.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: instagram.com/pamelaanderson

"Веганство делает вас лучшими любовниками. Холестерин, содержащийся в мясе, яйцах и молочных продуктах, вызывает уплотнение артерий (и не более того). Он замедляет приток крови ко всем органам тела, а не только к сердцу. Вы можете улучшить свое общее состояние здоровья и повысить выносливость в спальне, если станете веганом", – написала тогда Памела.

Памела Андерсон добавила, что это могут подтвердить множество исследований, а также она сама как веган уже убеждена в этом.

Также актриса сделала пост на тему веганства в Instagram, отметив, что мужчины-веганы могут значительно улучшить свою сексуальную жизнь.

"Переход на веганство может помочь мужчинам всех возрастов повысить свою сексуальную активность и одновременно снизить риск рака простаты", – написала актриса.

Ранее парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года.

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