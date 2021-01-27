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Памела Андерсон попрощалася з фанатами: "Це буде мій останній пост"

Сьогодні, 16:23

Акторка заявила, що соцмережі контролюють свідомість людей

Американська акторка і модель Памела Андерсон, яка раніше розповіла, як чоловікам підвищити свою сексуальність, викликала подив у своїх підписників. Зірка "Рятувальників Малібу" заявила, що йде з соціальних мереж.

Вчора Памела Андерсон зробила неоднозначний пост у своєму Instagram і опублікувала одну зі своїх архівних розмитих світлин. Підпис до фотографії спантеличив фанатів акторки.

"Це буде мій останній пост в Instagram, Twitter або Facebook. Соціальні мережі мене ніколи не цікавили. І тепер, коли я знайшла своє місце в житті, мене щиро надихає читання, і перебування на природі. Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили й натхнення слідувати своїй меті та спробуєте не піддатися спокусі витраченого часу. Це те, що вони хочуть і можуть використовувати для заробітку – контролювати ваш розум", – написала Памела Андерсон.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: instagram.com/pamelaanderson

Модель також додала хештеги "свобода" і "розгублений натовп". Чи справді Памела Андерсон покине світ соціальних мереж і перестане радувати шанувальників своїми фотографіями – невідомо. Але підписники зірки були здивовані такою заявою.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль завела сторінку в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

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