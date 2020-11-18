Обнаженная Вера Брежнева в аквариуме и секси-подруги. Смотрим новое видео певицы, не похожее на другие

Еще в новом клипе певице можно увидеть старшую дочь

Вера Брежнева не обращает внимания на хейтеров и продолжает радовать поклонников новыми работами. Певица презентовала клип на песню Sestra. Режиссером видео стала Таня Муиньо, которая уже давно работает с Димой Монатиком.



"Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях, – призналась певица. – Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании".

Вера Брежнева Фото: пресс-служба

Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни, – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съёмки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

Смотрите клип на песню Sestra:





Ранее мы рассказывали, как Вера Брежнева познакомилась с MONATIK.

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