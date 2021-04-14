Остапчук назвал поведение бывшей жены "сюром": Где мои дети сейчас — мне никто не отвечает

Украинский ведущий в Instagram рассказал, что экс-супруга против совместного воспитания детей и не выходит с ним на связь

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, отвечая на вопросы подписчиков в InstaStories признался, что все еще не может видеть детей часто и бывшая супруга не идет на контакт.

По словам телеведущего, им с экс-супругой все еще не удается договориться о совместном воспитании детей.

"Сейчас бывшая жена против того, чтобы установить нам совместно нормальный график воспитания детей. На контакт не идет, трубку не берет неделями. Я знаю, что дети поехали к ее родителям в Умань неделю назад. Где они сейчас, мне никто не отвечает", – поделился с подписчиками Остапчук.

Он признался, что ждет решения органов опеки, которые должны установить сколько времени дети будут проводить с ним.

"Я против насильственного "забирания" детей. Это для них большая травма. Сейчас я жду решения органов опеки, которые должны вынести обязательное для исполнения решение о графике: сколько дней, с кем и как наши малыши. Я понимаю, что женщина обижена, так ведет себя, но это уже сюр. Дети причем? Тем более три раза в неделю видеться в садике или школе — это просто кошмар!" – написал Владимир.

Ранее Владимир Остапчук прокомментировал возможное пополнении в семье.

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