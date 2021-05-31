Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алина Гросу не может принять свой возраст: Я с 25-тью годами никак не могла смириться

Сегодня, 17:02

Телеканал "Украина" 20 июня покажет премьеру национальной премии "Українська пісня року 2020", на котором выступят известные украинские артисты

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба

За кулисами концерта популярная певица GROSU, которая ранее раскрыла подробности жизни с бывшим супругом, откровенно рассказала, знает ли она, что такое депрессия перед днем рождения, и как планирует отмечать личный праздник.

Звезда украинского шоу-бизнеса, артистка GROSU на сцене "Українська пісня року" исполнит свою первую украиноязычную песню "Рушничок", которую пела еще в 6 лет. На съемочной площадке певица рассказала, чувствовала ли когда-нибудь депрессию, связанную с днем рождения.

"Мой день рождения уже 8 июня. И недавно я давала интервью, открыла текст и вижу, что редактора добавили фразу: "Певица выпускает песню, приуроченную к своему дню рождения – ей исполнится 26 лет". Я даже обратилась к ним и попросила убрать возраст, потому что зачем указывать эти 26? Я с 25-тью никак не могла смириться. В принципе, это еще молодые годы, но после 18-ти как-то не очень хочется их считать", – сказала Алина.

Именно поэтому артистке не по душе большие гуляния, встречи и подарки. Однако, как будет отмечать праздник в этом году – пока не знает.

"Мама меня толкает на то, чтобы громко отпраздновать этот день. Но, если честно, я не очень сильно люблю этот праздник. То есть для меня день рождения – это +1 год. Я даже не помню, когда у меня был счастливый праздник, такой, чтобы я в этот день была веселая. Пожалуй, лучше всего, когда его встречаю на работе – одни из самых ярких воспоминаний те, когда встречала его на съемочной площадке или на сцене. А отдых и встреча с друзьями – это приятно, но я привыкла в этот день работать", – признается звезда.

Уже 20 июня канал "Украина" покажет премьеру премии "Українська пісня року 2020", на котором зажгут самые популярные украинские артисты Наталья Могилевская, Олег Винник, DZIDZIO, Ирина Билык, Руслана, Михаил Поплавский, Артем Пивоваров, GENA VITER, GROSU, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Виталий Козловский, Алла Кудлай, Степан Гига и многие другие. Ведущими песенного шоу стали Олег Винник и Михаил Поплавский.

Смотрите национальную украинскую премию "Українська пісня року 2020" 20 июня на телеканале "Украина".

Ранее Алина Гросу высказалась о романе с 37-летним Полянским.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко - СМИ Концерт пытались отменить, но Джиган выступил в Одессе (видео) Рай для тусовщиков. В Париже пройдет "коронавечеринка" на пять тысяч человек
концерт день рождения Алина Гросу
Реклама

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!

Популярные статьи

Сегодня, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: все знаки зодиака

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко – СМИ

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Новости партнеров

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять