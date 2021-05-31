Алина Гросу не может принять свой возраст: Я с 25-тью годами никак не могла смириться

Телеканал "Украина" 20 июня покажет премьеру национальной премии "Українська пісня року 2020", на котором выступят известные украинские артисты

Алина Гросу Фото: пресс-служба

За кулисами концерта популярная певица GROSU, которая ранее раскрыла подробности жизни с бывшим супругом, откровенно рассказала, знает ли она, что такое депрессия перед днем рождения, и как планирует отмечать личный праздник.

Звезда украинского шоу-бизнеса, артистка GROSU на сцене "Українська пісня року" исполнит свою первую украиноязычную песню "Рушничок", которую пела еще в 6 лет. На съемочной площадке певица рассказала, чувствовала ли когда-нибудь депрессию, связанную с днем рождения.

"Мой день рождения уже 8 июня. И недавно я давала интервью, открыла текст и вижу, что редактора добавили фразу: "Певица выпускает песню, приуроченную к своему дню рождения – ей исполнится 26 лет". Я даже обратилась к ним и попросила убрать возраст, потому что зачем указывать эти 26? Я с 25-тью никак не могла смириться. В принципе, это еще молодые годы, но после 18-ти как-то не очень хочется их считать", – сказала Алина.

Именно поэтому артистке не по душе большие гуляния, встречи и подарки. Однако, как будет отмечать праздник в этом году – пока не знает.

"Мама меня толкает на то, чтобы громко отпраздновать этот день. Но, если честно, я не очень сильно люблю этот праздник. То есть для меня день рождения – это +1 год. Я даже не помню, когда у меня был счастливый праздник, такой, чтобы я в этот день была веселая. Пожалуй, лучше всего, когда его встречаю на работе – одни из самых ярких воспоминаний те, когда встречала его на съемочной площадке или на сцене. А отдых и встреча с друзьями – это приятно, но я привыкла в этот день работать", – признается звезда.

Уже 20 июня канал "Украина" покажет премьеру премии "Українська пісня року 2020", на котором зажгут самые популярные украинские артисты Наталья Могилевская, Олег Винник, DZIDZIO, Ирина Билык, Руслана, Михаил Поплавский, Артем Пивоваров, GENA VITER, GROSU, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Виталий Козловский, Алла Кудлай, Степан Гига и многие другие. Ведущими песенного шоу стали Олег Винник и Михаил Поплавский.

Смотрите национальную украинскую премию "Українська пісня року 2020" 20 июня на телеканале "Украина".

Ранее Алина Гросу высказалась о романе с 37-летним Полянским.

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