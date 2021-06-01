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В чем заключается миссия родителей – ответ известных отцов Олега Панюты и Максима Сикоры

Сегодня, 15:17

Ответственность, любовь и забота о детях остаются неотъемлемыми составляющими родительства

Олег Панюта с детьми
Олег Панюта с детьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

1 июня в Украине традиционно отмечают один из самых старых международных праздников – День защиты детей, цель которого – привлечение внимания к вопросу защиты прав, жизни и здоровья каждого ребенка. Символично, что именно на эту дату приходится и Всемирный день родителей. Звездные ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" рассказали, что, по их мнению, самое важное в роли родителей.

"Больше всего на свете внимания нужно уделять собственным детям. Они – Ваше отражение. То есть все хорошее и плохое, что у вас в привычках – в конце концов будет подхвачено. Поэтому как можно скорее становитесь идеальным и предоставляйте правильный пример. Это – своеобразное программирование, менторство", – поделился Максим Сикора.

По его словам, гораздо эффективнее словесных требований, показывать – как правильно делать и быть рядом, когда ребенок начнет делать собственные успехи в своей пока маленькой жизни.

"Потому, что отцовство – это не только чудо рождения, это – прежде всего способность вырастить, воспитать, обучить, привить ценности", – говорит телеведущий.

Максим Сикора с детьми
Максим Сикора с детьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ответственность, любовь и забота о подрастающем поколении остаются неотъемлемыми составляющими родительства. На развитие и становление личности, в первую очередь, влияет именно семья. Поэтому от каждого взрослого зависит то, в каком обществе будут жить дети в дальнейшем.

Олег Панюта с детьми
Олег Панюта с детьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Главное – защитить от плохих людей, дурных привычек, дурных мыслей. Ребенок должен расти в любви к миру. И собственный пример здесь – ключевая составляющая успеха. Делай так, говори так, думай так, как должно быть. Чтобы потом не пришлось жаловаться. Если же вежливо вести себя с друзьями, с близкими, с незнакомыми людьми, то можно рассчитывать, что и твои дети будут так же себя вести", – рассказал Олег Панюта.

По его словам, дети – это наше зеркало: "Если ты хочешь, чтобы это зеркало было чистым – не надо в него плеваться или обезьянничать. Каждый твой поступок – пример для ребенка, это твое отражение восприятия мира", – уверен телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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