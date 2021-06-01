Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Всемирный день родителей: добрые поздравления и стихи с праздником

Сегодня, 08:54

Как поздравить родителей с радостным праздником всех пап и мам

С Днем родителей: поздравления и картинки
С Днем родителей: поздравления и картинки

Сегодня, 1 июня, наступил праздник, да не один, а сразу три! Во-первых, первый день долгожданного лета. Во-вторых, Международный День защиты детей. И в-третьих – Всемирный день родителей.

Как поздравить родных и близких людей с таким добрым и домашним семейным праздником? Конечно же, душевными словами, теплыми улыбками, горячими объятиями и отличным настроением! Life Сегодня подготовили для вас красивые, нежные, милые и прикольные поздравления со Всемирным днем родителей в стихах, прозе, картинках и смс.

Читайте также:
Поздравления с Днем защиты детей: прикольные стихи и картинки

Радостные поздравления в День родителей

***

Нет ничего важнее в жизни
Родителей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Родителей вы уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

С Днем родителей: картинки и пожелания
С Днем родителей: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Душевные поздравления папе и маме в день родителей

***

Когда есть за спиною два крыла,
Лететь по жизни можешь ты спокойно,
За океан душевного тепла
Родители всех благ земных достойны.

Когда сгустятся тучи, тьма вокруг,
И хочется заплакать от бессилья,
Тебе протянет руку кто-то вдруг,
Это они, любимые, родные.

Никто тебя не будет так любить,
Ночей не спать, волнуясь и скучая,
Родителям всем долго-долго жить
И быть здоровыми на веки пожелаю!

Прикольные картинки в День родителей
Прикольные картинки в День родителей
Фото: Pexels

Лучшие поздравления во Всемирный день родителей друзьям

***

С родительским прекрасным днем!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.

Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.

Пускай кружится голова
От сказочной удачи.
В семье у вас любовь жива,
А это много значит.

Читайте также:
С первым днем лета: лучшие поздравления, смс и стихи

Со Всемирным днем родителей: пожелания в прозе

***

Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания от ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

Со Всемирным днем родителей: душевные поздравления в стихах

***

С родительским чудесным днем
Поздравим всех людей на свете,
Как хорошо, когда в семье
Здоровы взрослые и дети,
Родителям желаем всем
Удачи, счастья, процветанья,
Любовь людей пускай сплотит,
А в семьях будет пониманье!

Как привить ребенку уважение к родителям
Как привить ребенку уважение к родителям

Красивые поздравления с Днем родителей своими словами

***

Настоящая ценность в жизни – это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю папе с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой защитой от невзгод, утешением в неприятностях и оплотом в радости. Любви, красоты, достатка и тепла!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Всемирный день родителей: история и значение праздника Поздравления с Днем защиты детей: прикольные стихи и картинки 1 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать С первым днем лета: лучшие поздравления, смс и стихи Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь
фото праздники родители стихи поздравления картинки Всемирный день родителей
Реклама

Новости партнеров

Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Астрологи назвали три найпідліші знаки зодіаку
Астрологи назвали три найпідліші знаки зодіаку
Як правильно варити макарони: поради та хитрощі приготування
Як правильно варити макарони: поради та хитрощі приготування
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Events

Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 13:47Звездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Кто возглавил рейтинг самых красивых звезд за 40
Кто возглавил рейтинг самых красивых звезд за 40
Назван самый опасный маринад для шашлыка
Назван самый опасный маринад для шашлыка
Звезды показали, как они выглядели в детстве
Звезды показали, как они выглядели в детстве
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 16 лет
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 16 лет

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять