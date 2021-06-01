Всемирный день родителей: добрые поздравления и стихи с праздником

Как поздравить родителей с радостным праздником всех пап и мам

С Днем родителей: поздравления и картинки

Сегодня, 1 июня, наступил праздник, да не один, а сразу три! Во-первых, первый день долгожданного лета. Во-вторых, Международный День защиты детей. И в-третьих – Всемирный день родителей.

Как поздравить родных и близких людей с таким добрым и домашним семейным праздником? Конечно же, душевными словами, теплыми улыбками, горячими объятиями и отличным настроением! Life Сегодня подготовили для вас красивые, нежные, милые и прикольные поздравления со Всемирным днем родителей в стихах, прозе, картинках и смс.

Радостные поздравления в День родителей

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Нет ничего важнее в жизни

Родителей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Родителей вы уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

С Днем родителей: картинки и пожелания Фото: Pexels

Душевные поздравления папе и маме в день родителей

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Когда есть за спиною два крыла,

Лететь по жизни можешь ты спокойно,

За океан душевного тепла

Родители всех благ земных достойны.



Когда сгустятся тучи, тьма вокруг,

И хочется заплакать от бессилья,

Тебе протянет руку кто-то вдруг,

Это они, любимые, родные.



Никто тебя не будет так любить,

Ночей не спать, волнуясь и скучая,

Родителям всем долго-долго жить

И быть здоровыми на веки пожелаю!

Прикольные картинки в День родителей Фото: Pexels

Лучшие поздравления во Всемирный день родителей друзьям

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С родительским прекрасным днем!

Улыбок вам и солнца.

Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.



Пускай не будет ссор, невзгод.

Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет круглый год

И каждое мгновение.



Пускай кружится голова

От сказочной удачи.

В семье у вас любовь жива,

А это много значит.

Со Всемирным днем родителей: пожелания в прозе

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Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания от ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

Со Всемирным днем родителей: душевные поздравления в стихах

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С родительским чудесным днем

Поздравим всех людей на свете,

Как хорошо, когда в семье

Здоровы взрослые и дети,

Родителям желаем всем

Удачи, счастья, процветанья,

Любовь людей пускай сплотит,

А в семьях будет пониманье!

Как привить ребенку уважение к родителям

Красивые поздравления с Днем родителей своими словами

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Настоящая ценность в жизни – это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю папе с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой защитой от невзгод, утешением в неприятностях и оплотом в радости. Любви, красоты, достатка и тепла!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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