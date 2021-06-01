У чому полягає місія батьків – відповідь відомих татусів Олега Панюти і Максима Сікори

Відповідальність, любов і турбота про дітей залишаються невід'ємними складовими батьківства

Олег Панюта з дітьми Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

1 червня в Україні традиційно відзначають одне з найстаріших міжнародних свят – День захисту дітей, мета якого – привернути увагу до питання захисту прав, життя і здоров'я кожної дитини. Символічно, що саме на цю дату припадає і Всесвітній день батьків. Зіркові ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" розповіли, що, на їхню думку, найважливіше в ролі батьків.

"Найбільше на світі уваги потрібно приділяти власним дітям. Вони – Ваше відображення. Тобто все хороше і погане, що у вас в звичках – в кінці кінців буде підхоплено. Тому якомога швидше ставайте ідеальним і надавайте правильний приклад. Це – своєрідне програмування, менторство", – поділився Максим Сікора.

За його словами, набагато ефективніше словесних вимог, показувати – як правильно робити і бути поруч, коли дитина почне робити власні успіхи у своєму поки маленькому житті.

"Тому, що батьківство – це не тільки чудо народження, це – перш за все здатність виростити, виховати, навчити, прищепити цінності", – говорить телеведучий.

Максим Сікора з дітьми Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Відповідальність, любов і турбота про підростаюче покоління залишаються невід'ємними складовими батьківства. На розвиток і становлення особистості, насамперед, впливає саме сім'я. Тому від кожного дорослого залежить те, в якому суспільстві будуть жити діти в подальшому.

Олег Панюта з дітьми Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Головне – захистити від поганих людей, поганих звичок, поганих думок. Дитина повинна рости в любові до світу. І власний приклад тут – ключова складова успіху. Роби так, говори так, думай так, як повинно бути. Щоб потім не довелося скаржитися. Якщо ж ввічливо поводитися з друзями, з близькими, з незнайомими людьми, то можна розраховувати, що і твої діти будуть так само поводитися", – розповів Олег Панюта.

За його словами, діти – це наше дзеркало: "Якщо ти хочеш, щоб це дзеркало було чистим – не треба в нього плюватися або мавпувати. Кожен твій вчинок – приклад для дитини, це твоє відображення сприйняття світу", – впевнений телеведучий.

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