День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Поздравляем с Днем защиты детей 1 июня

Поздравляю с Днем защиты детей Фото: Pexels

Международный день защиты детей празднуется в Украине и мире сегодня, 1 июня. Не забудьте в этот день подарить детям долгожданную игрушку, любимую сладость, отличное настроение, радость и теплые слова поздравлений – ведь это самое главное, чего ждут от вас ваши дети в будни и праздники.

А мы собрали для вас самые добрые, красивые и веселые поздравления детям и взрослым в праздник Международный день защиты детей.

Красивые поздравления в День защиты детей: стихи и смс

***

Вот и лето наступило,

Жаркий первый день!

Классный праздник подарило –

Праздник всех детей.



Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.



Детский смех не умолкает,

И везде звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

Картинки с днем защиты детей Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем защиты детей в прозе

***

Поздравляю родителей и ребят с Днем защиты детей! Желаю взрослым вспомнить себя маленькими и хоть ненадолго вернуться в детство, окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней неподдельной радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, дружными, надежными и любящими. Пусть не умолкает детский смех, рождаются надежды и сбываются мечты! Берегите себя, ведь семья – это главное!

С Днем защиты детей: картинки и поздравления Фото: Pixabay

Короткое поздравление с днем защиты детей 1 июня

***

Дети – это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же будет жизнь прекрасной

У детей на всей Земле!



В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Рядышком пускай идут!

Добрые поздравления с Днем защиты детей 1 июня в прозе

***

Поздравляем с Днем защиты детей! Пусть наши дети подольше остаются детьми – наивными, беззаботными, веселыми и радостными. Желаем, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен родительским теплом и лаской. Пусть небо над головой у всех детей и взрослых всегда будет мирным, а каждый новый день наполнен добром и радостью. Желаем родителям терпения, ласки и нежности. Не забывайте, что именно вы, папа с мамой, в ответе за счастливое и безопасное детство своих ребят!

Открытки с Днем защиты детей Фото: Depositphotos

День защиты детей: поздравления в смс

***

Дети – радость, дети – счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, радостным, приветным.



Пусть у каждого ребенка –

И мальчишки, и девчонки –

Будет все: и дом, и кров,

Папа, мама и любовь!

1 июня День защиты детей: картинки и стихи Фото: Pixabay

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться