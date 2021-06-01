День защиты детей: красивые поздравления и стихи
Поздравляем с Днем защиты детей 1 июня
Международный день защиты детей празднуется в Украине и мире сегодня, 1 июня. Не забудьте в этот день подарить детям долгожданную игрушку, любимую сладость, отличное настроение, радость и теплые слова поздравлений – ведь это самое главное, чего ждут от вас ваши дети в будни и праздники.
А мы собрали для вас самые добрые, красивые и веселые поздравления детям и взрослым в праздник Международный день защиты детей.
Красивые поздравления в День защиты детей: стихи и смс
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Вот и лето наступило,
Жаркий первый день!
Классный праздник подарило –
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
И везде звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
Лучшие поздравления с Днем защиты детей в прозе
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Поздравляю родителей и ребят с Днем защиты детей! Желаю взрослым вспомнить себя маленькими и хоть ненадолго вернуться в детство, окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней неподдельной радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, дружными, надежными и любящими. Пусть не умолкает детский смех, рождаются надежды и сбываются мечты! Берегите себя, ведь семья – это главное!
Короткое поздравление с днем защиты детей 1 июня
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Дети – это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же будет жизнь прекрасной
У детей на всей Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Рядышком пускай идут!
Добрые поздравления с Днем защиты детей 1 июня в прозе
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Поздравляем с Днем защиты детей! Пусть наши дети подольше остаются детьми – наивными, беззаботными, веселыми и радостными. Желаем, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен родительским теплом и лаской. Пусть небо над головой у всех детей и взрослых всегда будет мирным, а каждый новый день наполнен добром и радостью. Желаем родителям терпения, ласки и нежности. Не забывайте, что именно вы, папа с мамой, в ответе за счастливое и безопасное детство своих ребят!
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День защиты детей: поздравления в смс
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Дети – радость, дети – счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, радостным, приветным.
Пусть у каждого ребенка –
И мальчишки, и девчонки –
Будет все: и дом, и кров,
Папа, мама и любовь!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
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