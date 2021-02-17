99-летнего супруга королевы Елизаветы II госпитализировали

Герцога Эдинбургского доставили в одну из больниц Лондона

Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский, был госпитализирован в Лондоне из-за недомогания во вторник вечером. Его доставили в частную больницу короля Эдуарда VII. В июне принцу Филиппу исполнится 100 лет, но ранее сообщалось, что он не хочет праздновать юбилей.

Как сообщает Seattle Times, госпитализация была "мерой предосторожности", которую порекомендовал личный врач принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский останется в больнице на несколько дней, чтобы обследоваться и отдохнуть.

Принц Филипп Фото: instagram.com/clarencehouse

Как известно, во время пандемии принц Филипп пребывал с Елизаветой II в Виндзорском замке. Супруг королевы редко появляется на публике с тех пор, как ушел в отставку в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

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