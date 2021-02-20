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Меган и Гарри отказались от титула: кто еще из королевских наследников сделал так же

Сегодня, 09:08

Удивительно, что делает любовь

Накануне Меган Маркл и принц Гарри официально заявили о своем намерении сложить с себя королевские полномочия. Они отказались от финансовой поддержки монаршей семьи и каких-либо привилегий.

По этому поводу мы вспоминаем других представителей королевских семей, которые отказались от титулов и рассказываем, почему.

Эдуард VIII

Фото: Getty Images

Дядя королевы Елизаветы II Эдуард VIII отрекся от престола ради любви. Будучи принцем, он крутил романы с замужними женщинами, на что в королевской семье закрывали глаза.

На момент смерти своего отца в 1936 году, когда Эдуард должен был занять его место, он уже 6 лет состоял в отношениях с замужней Уоллис Симпсон. Для наследника престола это было просто недопустимо, потому принцу пришлось делать выбор: либо престол, либо женщина. Догадались, кого он выбрал?

Принц Фризо Оранско-Нассауский

Фото: Getty Images

Сын королевы Нидерландов Беатрикс, как и Эдуард, отрекся от титулов ради любимой. Его даму сердца Мейбл Виссе-Смит не приняли в королевскую семью, посчитав ее недостойной, из-за того, что когда-то у нее был роман с преступником. Принц Фризо решил сложить свои полномочия и отказаться от титула ради любимой.

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Принц Луи Люксембургский

Фото: Getty Images

Свою любовь принц Луи встретил в Косово во время официального визита. Тесси Антони оказалась единственной женщиной-сержантом армии Люксембурга, но, несмотря на все свои достоинства, также "недостойной" для королевской семьи, как и Мейбл Виссе-Смит. Луи сложил свои королевские полномочия и отказался от права на престол в пользу дамы сердца.

Принцесса Мако

Фото: Getty Images

Внучка императора Японии принцесса Мако в 2017 году получила предложение руки и сердца от своего одногруппника из Международного христианского университета в Токио. Девушка согласилась, но при этом ей пришлось полностью разорвать отношения с родными и покинуть императорский дворец – этого требуют строгие правила.

Внуки короля Швеции Карла XVI Густава

Фото: Getty Images

В октябре 2019 года королевская семья Швеции и правительство приняли решение исключить из очереди на престол пятерых внуков короля Карла XVI Густава. А все потому, что претендентов на трон оказалось сразу 10 человек, что весьма усложняет вопрос престолонаследия.

Теперь экс-принцы и принцессы могут получить любое образование и вообще делать, что им угодно, не сковывая себя королевскими правилами и обязательствами.

Ранее мы рассказывали, что скрывает новое фото принца Гарри и беременной Меган Маркл.

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