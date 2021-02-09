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У Чмерковского – танцовщица, а у Михайлюка – модель: как выглядят супруги экс-героев "Холостяка"

Сегодня, 15:44

Узнайте, кто из участников женат и даже воспитывает детей

Не все герои романтического реалити "Холостяк" после проекта нашли свою любовь. Многие пары распались по завершении реалити, а некоторые звездные "Холостяки" до сих пор ищут свою возлюбленную.

Но есть и те, кто обрел свое счастье и даже связал себя узами брака, как герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк. Теперь он с супругой Дарьей Хлыстун уже в новом статусе будет отмечать День святого Валентина, к которому мы подготовили 14 идей для подарков вашим возлюбленным.

В нашем материале узнайте, кто из участников "Холостяка" женился после проекта.

Максим Михайлюк

О том, что Макс Михайлюк встречается с Дашей Хлыстун стало известно летом 2020 года. Влюбленные вместе проводили время и публиковали фотографии друг с другом в Instagram.

Дарья Хлыстун
Дарья Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Недавно пара поделилась радостной новостью – совсем скоро они станут родителями. А позже Даша заявила, что они с Максимом тайно поженились.

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк
Даша Хлыстун и Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax305/

Никита Добрынин

Еще одни звезды "Холостяка" ждут первенца – это Никита Добрынин и Даша Квиткова. Они, к слову, стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин станут родителями
Дарья Квиткова и Никита Добрынин станут родителями
Фото: instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин принимал участие в "Холостяке – 9" в 2019 году, где в финале выбрал Дашу. Они расписались в мае 2020 года, а сыграли свадьбу в августе 2020-го.

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Дмитрий Черкасов

Участник "Холостяка – 7" Дмитрий Черкасов в финале шоу выбрал Лидию Немченко, с которой позже расстался. В 2018 году Черкасов нашел свою любовь и тайно женился на девушке по имени Александра. В феврале 2019 года у пары родился сын.

Дмитрий Черкасов
Дмитрий Черкасов
Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Константин Евтушенко

Участник четвертого сезона шоу "Холостяк" Константин Евтушенко после завершения проекта не стал продолжать отношения с Анной Селюковой, которую выбрал в финале реалити.

В 2014 году Константин женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской, пара воспитывает троих детей.

Константин Евтушенко и Наталья Добрынская
Константин Евтушенко и Наталья Добрынская
Фото: instagram.com/dobrynska.n

Максим Чмерковский

Участник первого сезона "Холостяк", танцор Максим Чмерковский в финале проекта выбрал Александру Шульгину, но паре не суждено было быть вместе. В 2017 году Максим женился на своей девушке и коллеге, профессиональной танцовщице Пете Маргатройд, с которой встречался до свадьбы четыре года. У пары есть сын Шай. Семья проживает в США.

Максим Чмерковский с супругой и сыном
Максим Чмерковский с супругой и сыном
Фото: instagram.com/maksimc

Напомним, что ранее Даша Хлыстун раскрыла подробности знакомства с Максом Михайлюком.

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