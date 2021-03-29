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СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

Сегодня, 12:32

Супруги живут по соседству с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей

Звездная парочка артистов Настя Каменских и Потап, которого Оля Полякова узнала как Носорога на шоу "Маска", не раз показывали интерьеры своего красивого дома в соцсетях. В роскошный особняк, который находится в городке "Солнечная долина", супруги переехали после свадьбы. Теперь же стала известна стоимость жилья артистов.

Как сообщается в программе "Викриття" на YouTube-канале Kyiv LIVE, на сегодняшний день рыночная цена такой недвижимости – около миллиона долларов. При этом владельцем земли является Потап еще с 2017 года.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап живут по соседству с телеведущим Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей. Дома находятся рядом, так что звезды часто ходят друг к другу в гости. К тому же, Потап – крестный отец сына Юрия Горбунова.

Скриншот / YouTube Kyiv LIVE

В доме Потапа и Насти Каменских два этажа и огромная мансарда со стеклянными стенами. Также есть небольшой бассейн и зона для отдыха.

Скриншот / YouTube Kyiv LIVE

Стоимость дома Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей тоже стоит примерно миллион долларов.

На своей территории супруги разместили два дома – двухэтажный для себя и гостевой. Также на территории есть детская площадка, просторная поляна и качели.

Скриншот / YouTube Kyiv LIVE

Отмечается, что самая низкая цена на дома в коттеджном городке начинается от 500 тысяч долларов.

Ранее в клипе Насти Каменских нашли масонские символы.

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