СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)
Супруги живут по соседству с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей
Звездная парочка артистов Настя Каменских и Потап, которого Оля Полякова узнала как Носорога на шоу "Маска", не раз показывали интерьеры своего красивого дома в соцсетях. В роскошный особняк, который находится в городке "Солнечная долина", супруги переехали после свадьбы. Теперь же стала известна стоимость жилья артистов.
Как сообщается в программе "Викриття" на YouTube-канале Kyiv LIVE, на сегодняшний день рыночная цена такой недвижимости – около миллиона долларов. При этом владельцем земли является Потап еще с 2017 года.
Настя Каменских и Потап живут по соседству с телеведущим Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей. Дома находятся рядом, так что звезды часто ходят друг к другу в гости. К тому же, Потап – крестный отец сына Юрия Горбунова.
В доме Потапа и Насти Каменских два этажа и огромная мансарда со стеклянными стенами. Также есть небольшой бассейн и зона для отдыха.
Стоимость дома Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей тоже стоит примерно миллион долларов.
На своей территории супруги разместили два дома – двухэтажный для себя и гостевой. Также на территории есть детская площадка, просторная поляна и качели.
Отмечается, что самая низкая цена на дома в коттеджном городке начинается от 500 тысяч долларов.
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